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Национальный банк Дубая применит блокчейн для учета банковских чеков

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Национальный банк Дубая применит блокчейн для учета банковских чеков


Национальный банк Дубая (NBD) запускает пилотный проект, в котором технология блокчейна будет использоваться для повышения безопасности банковских чеков. На первом этапе инициативы Check Chain, сотрудники Центрального банка проведут эксперименты с использованием чеков с QR-кодами, которые воспрепятствуют их подделке.
Позже NBD планирует ввести QR-коды для регистрации каждого чека на платформе блокчейна банка, что позволит подтвердить подлинность чека и получить доступ к его источнику в любое время.
«Этот проект внесёт дополнительный уровень безопасности в нашу систему клиринга чеков. Он является гарантией того, что каждый выданный чек проверен системой банка с и оснащён уникальным QR-кодом, обеспечивающим значительное улучшение безопасности», - сообщает Абдулла Кассем (Abdulla Qassem), руководитель финансовой группы NBD.
По словам представителей банка, Check Chain - это только начало важной стратегии интеграции технологии блокчейна в существующие банковские продукты и услуги для повышения безопасности.


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