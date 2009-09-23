ЦБ Норвегии заинтересовался выпуском цифровой валюты

Выступая в Норвежской академии науки и литературы, заместитель президента норвежского банка Norges Джон Николаисен (Jon Nicolaisen) рассказал слушателям о различиях между деньгами, которые хранятся в банках и цифровыми валютами, а также об исследования ЦБ в этой области и о мировых примерах использования криптовалют.
Особое внимание привлекли одноранговые платежи и прозрачность, которую «новые платежные решения могут предложить» в будущем.
«Частные цифровые валюты, обеспечивающие анонимность, уже находятся на рынке. Они могут использоваться, даже если банковские системы откажутся от этого. Главное – функционирование Интернета», – сообщил Николаисен.
По его словам, именно это заинтересовало банк Norges, который планирует выпустить собственную цифровую валюту, позволяющую потребителям иметь счет в центральном банке, а также создать приложения, которое позволит осуществлять анонимные денежных платежи.
«Запуск цифрового банка в ЦБ может иметь серьезные последствия для финансовой системы. Для многих потребителей электронные деньги ЦБ могут быть альтернативой внесению депозитов в банк. Банки могут привлекать депозиты через процентные ставки, которые они предлагают. Однако это отразится на их способности создавать деньги и предоставлять кредиты, особенно если эта новая форма электронных денег будет использоваться повсеместно», – подчеркнул он.
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