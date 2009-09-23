Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,878 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ЦБ Норвегии заинтересовался выпуском цифровой валюты

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:47
#1
Лучший HYIP-портал
Премиум
 
Аватар upline
 
Пол: Мужской
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 12,660
Благодарностей: 8,190
УГ: 5
КП: 0.233
подарки
награды Волшебный горшочек 
ЦБ Норвегии заинтересовался выпуском цифровой валюты


Выступая в Норвежской академии науки и литературы, заместитель президента норвежского банка Norges Джон Николаисен (Jon Nicolaisen) рассказал слушателям о различиях между деньгами, которые хранятся в банках и цифровыми валютами, а также об исследования ЦБ в этой области и о мировых примерах использования криптовалют.
Особое внимание привлекли одноранговые платежи и прозрачность, которую «новые платежные решения могут предложить» в будущем.
«Частные цифровые валюты, обеспечивающие анонимность, уже находятся на рынке. Они могут использоваться, даже если банковские системы откажутся от этого. Главное – функционирование Интернета», – сообщил Николаисен.
По его словам, именно это заинтересовало банк Norges, который планирует выпустить собственную цифровую валюту, позволяющую потребителям иметь счет в центральном банке, а также создать приложения, которое позволит осуществлять анонимные денежных платежи.
«Запуск цифрового банка в ЦБ может иметь серьезные последствия для финансовой системы. Для многих потребителей электронные деньги ЦБ могут быть альтернативой внесению депозитов в банк. Банки могут привлекать депозиты через процентные ставки, которые они предлагают. Однако это отразится на их способности создавать деньги и предоставлять кредиты, особенно если эта новая форма электронных денег будет использоваться повсеместно», – подчеркнул он.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
LiveCoin - криптобиржа с минимальными комиссиями: плачу 300 догов за регистрацию + рефбек
p2p обмен без посредников | Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
WORLDOFHYIPS - лучшие хайпы здесь! | ВЫИГРАЙ $200 КАЖДЫЙ ЧАС В ЛОТЕРЕЕ
upline на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Центробанк Гонконга разрабатывает прототип цифровой валюты Анна Чернобай Банковский форум 0 10.04.2017 22:52
Индийские биткоин компании объединяются для саморегулирования цифровой валюты Анна Чернобай Bitcoin 0 05.03.2017 11:53
Группа Mizuho завершает испытание цифровой валюты Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.02.2017 21:45
2017 станет годом цифровой валюты Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.01.2017 13:29
Стоимость цифровой валюты социальной сети выросла на 1,000% moskva Новости в мире финансов и инвестиций 12 31.08.2016 00:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Amigobet прогнозы на спорт
От Бедный Капер в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
Нужен кредит LR срочно
От Пётр петров в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Sevanych
Globalproforce - globalproforce.com
От Sevanych в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Forex-club7
Стабильно прибыльные сигналы в свободном доступе
От Forex-club7 в разделе «Архив»
Аватар forfor
Стартап Dyadic Security привлек $12 млн
От forfor в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Arawaktrust - Arawaktrust.com
От Mrbvdpt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,878
Тем
468,019
Сообщений
11,556,708

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube