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Блокчейн-консорциум R3 пополнился французским регулятором AMF

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Блокчейн-консорциум R3 пополнился французским регулятором AMF

Комиссия по надзору за финансовым рынком Франции (AMF) объявила о присоединении к блокчейн-консорциуму R3 и создании лаборатории финтеха — мозгового центра для изучения передовых технологий, в частности, блокчейна.

В рамках сделки регулирующий орган подписал контракт с консорциумом R3 — группой из более чем 80 финансовых учреждений, разрабатывающих приложения на базе блокчейна для финансового сектора, и который все чаще присматривается к работе с регулирующими органами.

По словам Лиз-Эстель Бро, директора по надзору AMF, в настоящее время консорциум исследует, как AMF может улучшить свою работу, а также внедрить технологию блокчейна в правила KYC.

«Нам нужно наработать знания, чтобы критически взглянуть на них и понять различные варианты использования технологий», — сообщила она.

Несмотря на недавние выходы из консорциума его крупнейших членов-сооснователей, представители R3 считают присоединение AMF доказательством расширения своего влияния.

«Мы будем использовать доказательства и примеры использования, которые понравятся не только AMF, но и другим членам общественного сектора», — сказал Чарли Купер, управляющий директор R3.

Тем не менее, представители AMF подчеркивают, что лаборатория находится на ранней стадии развития и не готова к регулярному предоставлению продуктов на базе блокчейна.

«Кроме того, блокчейн — лишь часть инициатив лаборатории, — добавила Бро. — Одним из наших первых проектов будет использование искусственного интеллекта для управления нормативными данными».

AMF также будет сотрудничать с представителями науки, чтобы помочь исследовательских проектах, ориентированных на использование новых технологий. В качестве стажеров в мае лаборатория планирует нанять двух студентов университета в области техники и технологий.
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