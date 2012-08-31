Блокчейн-консорциум R3 пополнился французским регулятором AMF

Комиссия по надзору за финансовым рынком Франции (AMF) объявила о присоединении к блокчейн-консорциуму R3 и создании лаборатории финтеха — мозгового центра для изучения передовых технологий, в частности, блокчейна.
В рамках сделки регулирующий орган подписал контракт с консорциумом R3 — группой из более чем 80 финансовых учреждений, разрабатывающих приложения на базе блокчейна для финансового сектора, и который все чаще присматривается к работе с регулирующими органами.
По словам Лиз-Эстель Бро, директора по надзору AMF, в настоящее время консорциум исследует, как AMF может улучшить свою работу, а также внедрить технологию блокчейна в правила KYC.
«Нам нужно наработать знания, чтобы критически взглянуть на них и понять различные варианты использования технологий», — сообщила она.
Несмотря на недавние выходы из консорциума его крупнейших членов-сооснователей, представители R3 считают присоединение AMF доказательством расширения своего влияния.
«Мы будем использовать доказательства и примеры использования, которые понравятся не только AMF, но и другим членам общественного сектора», — сказал Чарли Купер, управляющий директор R3.
Тем не менее, представители AMF подчеркивают, что лаборатория находится на ранней стадии развития и не готова к регулярному предоставлению продуктов на базе блокчейна.
«Кроме того, блокчейн — лишь часть инициатив лаборатории, — добавила Бро. — Одним из наших первых проектов будет использование искусственного интеллекта для управления нормативными данными».
AMF также будет сотрудничать с представителями науки, чтобы помочь исследовательских проектах, ориентированных на использование новых технологий. В качестве стажеров в мае лаборатория планирует нанять двух студентов университета в области техники и технологий.