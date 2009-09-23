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Всемирный банк рассматривает внедрение блокчейна в Кении

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Всемирный банк рассматривает внедрение блокчейна в Кении


Всемирный банк, созданный с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам, обнародовал планы по улучшению финансовых перспектив Кении при помощи блокчейна.
Согласно отчету, Всемирный банк намерен изучить торговлю государственными облигациями через мобильную платформу M-Akiba, благодаря которой правительство африканской страны уже привлекло $1.1 млн.
Правительство Кении планирует продать примерно $ 47 млн аналогичных продуктов и привлечь технологию блокчейна для улучшения этого процесса.
«Цель развития проекта - укрепить правовые, регулятивные и институциональные условия для улучшения финансовой стабильности и предоставления доступного и долгосрочного финансирования», - говорится в докладе.
Выпуск облигаций был прецедентом, который привлек интерес со стороны ряда крупных финансовых компаний, включая Австралийский банк Содружества, который проверил концепцию прототипа с местной службой казначейства.
Техническая работа Всемирного банка еще не началась, поскольку он ждет, когда Управление государственного долга США (PDMO), которое контролирует задолженность государственного сектора страны, одобрит эти усилия.
«Группа предложила поддержать их маркетинговыми исследованиями по оценке использования финтеха, в частности, блокчейна, для упрощения платформ, поддерживающих систему. Исследование уже запланировано и ожидает одобрения PDMO», - отмечается в докладе.
Всемирный банк связан с рядом других правительственных учреждений, включая Управление рынков капитала и Центральную депозитарно-расчетную корпорацию (центральный депозитарий ценных бумаг Кении). Международное финансовое учреждение активно работает над улучшением финансовой системы Кении с 2015 года при поддержке финансирования в размере $ 37 млн.

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