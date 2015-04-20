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Mail.ru Group инвестирует $100 млн в разработку игр

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Старый Сегодня, 11:40
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
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Инвестирую в: Форекс
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Mail.ru Group инвестирует $100 млн в разработку игр

Компанию интересуют как игровые студии и издательства, так и молодые специалисты
Mail.Ru Group в ближайшие два года инвестирует в международных и российских разработчиков игр $100 млн, из которых $10 млн уже направлены на ближайшие сделки, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в Forbes.

В сообщении отмечается, что для этой работы группа создает специальное инвестиционное подразделение Mail.Ru Games Ventures. Компания планирует финансировать как студии и издательства, которым необходимы средства для масштабирования, так и молодых специалистов.

«Игровое направление является одним из приоритетных для группы. Создание Mail.Ru Games Ventures — логичный шаг в развитии бизнеса, который позволит существенно нарастить потенциал компании в этом направлении», — говорит генеральный директор Mail.Ru Group в России Борис Добродеев. Он подчеркивает, что проект позволит Mail.Ru Group заниматься как венчурным финансированием, так и повысить M&A-активность в игровом направлении.

Речь идет об инвестициях как в обмен на роялти, и М&А. Получив средства, партнеры смогут привлекать группу как глобального издателя и задействовать ресурсы компании на всех ключевых территориях, включая активы международного бренда My.com, указывается в сообщении.
«Mail.Ru Games Ventures будет находить и развивать международные перспективные разработки в игровой индустрии, а также содействовать экспансии локальных продуктов на мировой рынок», — отметил директор Mail.Ru Games Ventures Илья Карпинский. Он добавил, что подразделение также готово предоставлять проектам доступ к внутренним ресурсам и сервисам холдинга.

«Компании смогут рассчитывать на разностороннюю поддержку, существующие программные решения, обширные аналитические данные и уникальные маркетинговые возможности на международном уровне», — уточнил Карпинский.

Сейчас в портфеле компании более 50 игровых проектов с суммарной аудиторией более 100 млн пользователей по всему миру. В 2016 году выручка компании от MMO-игр на сопоставимой основе увеличилась на 21,2% по сравнению с предыдущим годом и достигла 11 млрд 390 млн рублей. Игровое направление Mail.Ru Group является крупнейшим отечественным издателем мобильных и многопользовательских клиентских игр в России и за рубежом, говорится в пресс-релизе.






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Старый Сегодня, 12:24
#2
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: СНГ
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 38
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Mail.ru Group инвестирует $100 млн в разработку игр
Они понимают, сколько можно на этом зарабатывать и инвестируют. Игры - продукт который не надоест, ведь всегда можно придумать что-то новое. Не всегда же на почте и соц.сетях зарабатывать - нужно расширяться.
Sergiorus вне форума  
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