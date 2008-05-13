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Парковка в аэропорту Денвера принимает 20 криптовалют

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Парковка в аэропорту Денвера принимает 20 криптовалют


Компания Top Airport Parking, которая занимается предоставлением парковочных мест, начала принимать к оплате биткоин и еще около 20 криптовалют за парковку в Международном аэропорту Денвера.
По словам Патрика Мюррея (Patrick Murray), генерального директора и соучредителя дочки Top Parking Parking компании Noson, которая будет принимать цифровую валюту вместе с кредитными картами, в течение года эта инициатива распространится и в других городах.
Компания Noson располагает тысячами парковочных мест в десяти минутах от аэропорта.Оплата парковки криптовалютой осуществляется на сайте Top Airport.
По словам Стефани Роберт (Stephanie Robert), вице-президента по маркетингу Национальной парковочной ассоциации ParkDIA, биткоин - это не традиционный платеж для отрасли и предпринимать такую кампанию ещё рано.
Однако Мюррей, который также является членом ассоциации, видит биткоин как альтернативную форму оплаты и намерен поддержать его использование и распространение.
Так, компания Noson планирует запустить оплату криптовалютой парковочных мест на 30 аэропортах США к концу 2017 года. В настоящее время они находятся на семи рынках и используют интеграцию Coinbase и CoinPayments для принятия платежей за криптовалюту.

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