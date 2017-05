Jeff Jeff Интересующийся

Acast привлек €3,1 млн для дальнейшего развития

Шведский стартап Acast - это платформа, которая стремится помочь создателям подкастов извлечь выгоду из их контента. Компания объявила о том, что привлекла €3,1 млн от Bonnier и венчурной фирмы Moor. В прошлом году компания привлекла €8 млн.



По данным компании Breakit, в настоящее время Acast стоит около €30 млн.



Acast - приложение для подкастов, которое соединяет слушателей, создателей подкастов и рекламодателей в едином универсальном магазине. Компания получает половину доходов от рекламы, полученных подкастами.





Компания также запустила платную версию, в которой слушатели могут удалять рекламу за фиксированную плату в месяц.



«Я могу сказать, что год прошел в соответствии с планом. Сейчас у нас более 1000 дочерних подкастов. Есть такие компании, как Financial Times, The Economist и Guardian», - говорит Карл Росандер, управляющий Acast.



Acast активно работает в Швеции, Великобритании, США и запускает в Австралии.



«В течение года мы будем выходить на два новых рынка. Наша самая большая задача сейчас состоит в том, чтобы действительно ускорить темпы», - добавил Росандер.



