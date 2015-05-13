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Разработчик платформы для домашних лабораторных тестов EverlyWell, привлек $5 млн

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Разработчик платформы для домашних лабораторных тестов EverlyWell, привлек $5 млн

Разработчик платформы для лабораторных тестов в домашних условиях EverlyWell, который расположенный в городке Остин (штат Техас), привлек $ 5 млн инвестиций для своей платформы.
Инвестиции предоставил фонд NextGen Venture Partners в сотрудничестве с Jack Novak, SoGal Ventures, Full Tilt Capital и другими венчурными фондами. Компания планирует использовать финансирование для расширения своего набора лабораторных тестов, для сотрудничества с другими компаниями в сфере здравоохранения и для улучшения продукции в целом в 2017 году.


Основанная в августе 2015 года под руководством Джулии Чик (сейчас генеральный директор) совместно с Джори Хаттоном (главный инженер-программист), EverlyWell обеспечивает в домашних условиях проведение лабораторных тестов. Благодаря своей платформе, в которой насчитывается порядка 12 тестов включает: анализ грудного молока, потенции мужчин, обмен веществ, щитовидной железы, проверка половых органов и др.


На сегодняшний день, EverlyWell имеет 15 штатных сотрудника и уже более 1000 клиентов в 46 штатах Америки.

Также напомню, что стартап за все свое время существования привлек $ 5 млн инвестиций, которые успешно использовал для своей платформы.

Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
медицина, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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