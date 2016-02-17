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Использование не стандартного оборудования для майнинга

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Старый Сегодня, 10:41
#1
 
Возраст: 29
Регистрация: 04.05.2017
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Использование не стандартного оборудования для майнинга
Здравствуйте уважаемые господа. Сразу скажу что с данным способом заработка я познакомился недавно поэтому простите если каких то вещей не понимаю.
Дело вот в чем, прочитав про майнинг оборудование я понял что люди пользуются либо видео картами либо используют процессорный мощность, либо покупают ASIC системы.
Вот я хотел бы узнать можно ли использовать оборудование напрямую не предназначен не для майнинга например (VDWALL LVP 605 это внешний процессор для вывода изображений на светодиодные панели ) и существует ли для этого какой то софт ? Заранее благодарю и извиняюсь если такая тема уже была
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