Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 5,541 Благодарностей: 2,298 УГ: 1 подарки награды

Google предупредила о вредоносной рассылке под видом Google Docs На почтовые адреса Gmail пользователям приходила фишинговая рассылка, замаскированная под Google Docs. С этой проблемой столкнулись по всему миру







Компания Google предупредила пользователей по всему миру о фишинговой рассылке писем с почтового сервиса Gmail под видом ​Google Docs. Об этом компания сообщила в своем Twitter.



«Мы расследуем фишинговые сообщения, которые выглядят как ​Google Docs. Мы рекомендуем вам не кликать на сообщения и сообщать о них как о фишинге», — написано в сообщении.



The Verge указывает, что злоумышленники отправляют сообщения пользователям от тех, кого они могут знать. Затем при переходе по ссылке предлагается дать доступ к письмам и адресной книге программе, которая якобы является Google Docs. Однако в случае перехода по вредоносной ссылке злоумышленники смогут получить доступ к аккаунтам через сторонние приложения.



Особенностью является то, что вредоносная рассылка действует внутри Gmail, а не переводит пользователей на страницы, похожие на почтовый сервис.



В заявлении Google, которое приводит The Verge, сказано, что компания приняла меры, чтобы защитить пользователей от этой фишинговой рассылки. В частности, они отключили аккаунты нарушителей и удалили их страницы.



​Издание пишет, что позже проблему удалось устранить.



Источник Компания Google предупредила пользователей по всему миру о фишинговой рассылке писем с почтового сервиса Gmail под видом ​Google Docs. Об этом компания сообщила в своем Twitter.— написано в сообщении.The Verge указывает, что злоумышленники отправляют сообщения пользователям от тех, кого они могут знать. Затем при переходе по ссылке предлагается дать доступ к письмам и адресной книге программе, которая якобы является Google Docs. Однако в случае перехода по вредоносной ссылке злоумышленники смогут получить доступ к аккаунтам через сторонние приложения.Особенностью является то, что вредоносная рассылка действует внутри Gmail, а не переводит пользователей на страницы, похожие на почтовый сервис.В заявлении Google, которое приводит The Verge, сказано, что компания приняла меры, чтобы защитить пользователей от этой фишинговой рассылки. В частности, они отключили аккаунты нарушителей и удалили их страницы.​Издание пишет, что позже проблему удалось устранить.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам __________________ Последний раз редактировалось Rost77; Сегодня в 10:26 .