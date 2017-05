WOH worldofhyips.com



FxLTD - fxltd.biz Не имею отношения к администрации, тему открываю для ознакомления.



FxLTD LIMITED



Открытие 3 мая 2017 года



Цитата: это организация, созданная экспертами участников форекс трейдинга и управления запасами, они знают, как зарабатывать деньги! Планы:



Starter Package Up to 2% Daily For 120 Days - Minimum Withdrawal $0.10

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Starter Package 1 $3.00 - $500.00 0.50

Starter Package 2 $501.00 - $5000.00 0.70

Starter Package 3 $5001.00 - $12000.00 1.30

Starter Package 4 $12001.00 - $25000.00 2.00



Business Package 106% to 110% After 7 Days - Principal included

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Business Package 1 $3.00 - $5000.00 106.00

Business Package 2 $5001.00 - $12000.00 108.00

Business Package 3 $12001.00 - $50000.00 110.00



Professional Package 207% After 30 Days - Principal included

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Professional Package 1 $6000.00 - $50000.00 207.00



Ultimate Package 500% After 50 Days - Principal included

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Ultimate Package 1 $3000.00 - $25000.00 500.00



Многоуровневая партнерская программа 4-8%



Платёжные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin



