Пригласили в новую социальную сеть Webdruzya.Ru
При регистрации начисляется 3 WD
За реферала начисляется 5 WD
WD внутренняя валюта сайта обменивается на рубли по курсу 1 WD 10 копеек.
Можно приобретать акции сети
Цена Акции: 350 руб
Процент в сутки: 1 %.
Время действия акций: 180 дней.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ С ОДНОЙ АКЦИИ 280 РУБЛЕЙ
10.10.17 возможность покупки акции будет отключена.
Сегодня обменял накопленные WD на рубли и вывел
Автовыплата
Дата операции: 04 Май 2017 08:20
ID операции: 349571333
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 4.95 p
Комментарий: Выплата с webdruzya.ru