Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Webdruzya.Ru

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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:40
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.03.2017
Сообщений: 28
Поблагодарили: 2 раз
УГ: 1
КП: 0.000
Webdruzya.Ru
Я не админ проекта

Пригласили в новую социальную сеть Webdruzya.Ru
При регистрации начисляется 3 WD
За реферала начисляется 5 WD
WD внутренняя валюта сайта обменивается на рубли по курсу 1 WD 10 копеек.
Можно приобретать акции сети
Цена Акции: 350 руб
Процент в сутки: 1 %.
Время действия акций: 180 дней.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ С ОДНОЙ АКЦИИ 280 РУБЛЕЙ
10.10.17 возможность покупки акции будет отключена.
Сегодня обменял накопленные WD на рубли и вывел
Автовыплата
Дата операции: 04 Май 2017 08:20
ID операции: 349571333
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 4.95 p
Комментарий: Выплата с webdruzya.ru
__________________
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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