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Milioner.Top - 30% за 30 дней
Я не админ проекта
Milioner.Top — это инновационная инвестиционная платформа. Участвовать может любой желающий достигший 18 лет. Платформа работает с платежной системой PAYEER.COM
НОВОСТИ ПРОЕКТА — в связи с тем что администрация проекта начала инвестирование средств в стабильные проекты, проект Milioner.Top переводится в режим без рискового инвестиционного фонда. C 22.04.17 Мы гарантируем стабильную ставку вознаграждения 30% за 30 дней не зависимо от того были пополнения новыми участниками или нет. Инвестируйте свободные средства и получайте стабильную прибыль вместе с нами.
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Мой вклад
Дата операции: 04 Май 2017 08:01
ID операции: 349567090
Тип операции: перевод
Магазин: milioner.top
Статус: выполнен
Сумма списания: 20.00 p
Сумма получения: 20.00 p
Описание счета: Пополнение счета в Milioner.Top
Номер счета в магазине: 161