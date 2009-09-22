Wavedash привлек $6 млн для завершения разработки новой игры Platform Fighter

Издатель игр Wavedash Games, расположен в Окленде, США, объявил о том, что привлек $6 млн в серии А. Раунд возглавил March Capital Partners, дополнительное финансирование было получено от Machine Shop Ventures, Advancit Capital, CourtsideVC, Lowercase Capita, Luma Labs и Cherrytree VC.
Привлечённые средства будут направлены для развития команды и завершения разработки новой игры Platform Fighter.
Platform Fighter - это файтинг, в которых победа достигается путем сбивания противника со сцены, а не уничтожения баров здоровья.
Исполнительный директор Wavedash, Matt Fairchild сказал: «Сообщество Platform Fighter - одно из самых ярких в играх. Но он еще не достиг своего полного потенциала. Мы следуем по следам Riot Games и Valve, объединяя страсть сообщества с талантами разработчиков мирового класса».
Специально для форума mmgp.ru