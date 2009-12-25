Канадский регулятор присоединился к консорциуму R3 для изучения технологии DLT

Финансовый регулятор Квебека Autorité des marchés financiers (AMF) объявил на прошлой неделе, что присоединился к блокчейн-консорциуму R3 и организует финтех-лабораторию с целью изучения новой технологии.
AMF описывает недавно созданную лабораторию как “мозговой центр”, призванный улучшить понимание регулирующими органами прогрессивных технологий, таких как блокчейн, как для внутреннего использования, так и для пересмотра соответствующих правил.
В рамках сотрудничества регулирующий орган подписал контракт с консорциумом R3 – группой из более чем 80 финансовых учреждений, разрабатывающих блокчейн-приложения для финансового сектора.
В рамках совместного проекта R3 займется исследованием вопроса, каким образом AMF может оптимизировать выполнение своего круга обязанностей и как процессы, используемые блокчейном, могут быть внедрены в правила KYC (“Знай своего клиента”).
Сотрудница AMF Лиз-Эстель Бро сказала в интервью CoinDesk:
“Нам нужно накопить некий багаж знаний, чтобы критически взглянуть на технологию и понять различные варианты ее использования”.
Несмотря на недавний выход ряда важных членов из консорциума, представители R3 ободрены этой новостью как доказательством того, что организация продолжает расширяться.
“В лаборатории мы будем находить научные доказательства и примеры использования блокчейна, которые понравятся не только AMF, но и другим членам общественного сектора, которых ведомство также косвенно представляет”, – сказал управляющий директор R3 Чарли Купер.
Блокчейн-технология и распределенные регистры – лишь часть более широкого круга вопросов, которые ставит для себя лаборатория, рассказывает г-жа Бро. Одним из первых проектов, которые собирается внедрить в свою работу AMF, является использование искусственного интеллекта для управления нормативными данными.
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