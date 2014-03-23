rentex.ltd 10% от вклада

RENTEX
Условия
: возвращаю рефбэк 10% от вклада в течении 48 часов.
Для получения рефбэка от меня вам необходимо:
1)Зарегаться по моей ссылке https://rentex.ltd/?ref=megatonn
(мой логин в проекте megatonn
, проверяйте!!! если не совпадает почистить куки)
2)Связаться со мной либо в этой теме либо в ВК vk.com/id340158585
оставив заявку где указываем:
- логин в проекте
- сумма вклада
- ваш кошелек
- платежная система
буду вам очень благодарен если вы отпишитесь в данной теме о получении рефбэка
в случае скама проекта выплаты сразу же приостанавливаются!