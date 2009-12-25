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В Арабских Эмиратах выпустят криптовалюту, обеспеченную золотом

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Старый Сегодня, 04:04
#1
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В Арабских Эмиратах выпустят криптовалюту, обеспеченную золотом
Базирующийся в Дубае исламский финтех-стартап OneGram заключил соглашение с компанией GoldGuard с целью создания криптоактива, обеспеченного золотом. Об этом сообщает издание NewsBTC.

Новая криптовалюта будет полностью соответствовать нормам исламских финансов. Каждый токен OneGram будет эквивалентен 1 г золота, зарезервированного в хранилищах компании GoldGuard. Совместный проект официально был представлен 2 мая на пресс-конференции с участием наследного принца Дубая шейха Хамдан бен Мохаммед бен Рашид Аль Мактум.

Проект планирует в ходе краудсейла привлечь $555 млн. Дата ICO пока неизвестна, однако, как пишет издание, состоится в ближайшие месяцы. Объем эмиссии OneGram составит 12 400 768 монет. Цена токена будет соотноситься с текущим курсом золота.

В настоящее время объем рынка исламских финансов составляет около 1% от мирового ВВП и демонстрирует стабильный рост в 20% из года в год.

Ранее ForkLog сообщал о том, что исламский финтех-стартап Yielders стал первой подобного рода организацией, получившей одобрение от Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).
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Старый Сегодня, 04:28
#2
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Аватар Smirnov Nikolay
 
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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Re: В Арабских Эмиратах выпустят криптовалюту, обеспеченную золотом
Надо закупаться золотым биткойном )) Чего только не придумают.
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Старый Сегодня, 04:36
#3
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
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Re: В Арабских Эмиратах выпустят криптовалюту, обеспеченную золотом
Это вчерашняя новость http://mmgp.ru/showthread.php?t=513828
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