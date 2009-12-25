В Арабских Эмиратах выпустят криптовалюту, обеспеченную золотом

Базирующийся в Дубае исламский финтех-стартап OneGram заключил соглашение с компанией GoldGuard с целью создания криптоактива, обеспеченного золотом. Об этом сообщает издание NewsBTC.
Новая криптовалюта будет полностью соответствовать нормам исламских финансов. Каждый токен OneGram будет эквивалентен 1 г золота, зарезервированного в хранилищах компании GoldGuard. Совместный проект официально был представлен 2 мая на пресс-конференции с участием наследного принца Дубая шейха Хамдан бен Мохаммед бен Рашид Аль Мактум.
Проект планирует в ходе краудсейла привлечь $555 млн. Дата ICO пока неизвестна, однако, как пишет издание, состоится в ближайшие месяцы. Объем эмиссии OneGram составит 12 400 768 монет. Цена токена будет соотноситься с текущим курсом золота.
В настоящее время объем рынка исламских финансов составляет около 1% от мирового ВВП и демонстрирует стабильный рост в 20% из года в год.
Ранее ForkLog сообщал о том, что исламский финтех-стартап Yielders стал первой подобного рода организацией, получившей одобрение от Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).