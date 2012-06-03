Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bitcoin Club 88 - bitcoinclub88.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 03:49
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,592
Благодарностей: 5,965
УГ: 34
КП: 0.120
подарки
награды Волшебный горшочек 
Bitcoin Club 88 - bitcoinclub88.com
Привет Форумчане, Друзья! Представляю хорошо подготовленный среднепроцентный проект!
старт проекта: 04.05.2017
я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.




Регистрация в проектЕ!!!

О Проекте!

(гугл перевод)

Цитата:
СОВРЕМЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Сочетая в себе черты наиболее перспективные бизнес-области в электронном мире, нам удалось добиться максимальной эффективности средств, вложенных в нашу систему. Благодаря глубокой интеграции всех процессов, наличие резервных счетов и страховых гарантий, то выплатить проценты нашим инвесторам на постоянной основе без единого отклонения от установленных планов с самого начала. Кроме того, мы всегда стремимся выйти за рамки, и постоянно совершенствуем нашу платформу для того, чтобы оставаться наиболее перспективные инвестиционные платформы в будущем. Процесс нашей работы очень прост:


Инвестор выбирает тарифный план и делает депозит. Сразу после этого его/ее деньги зачисляются в единый инвестиционный пул, смешивая с фондами всех других наших инвесторов и наших собственных оборот.

Наши трейдеры имеют разные кусочки торта из бассейна, в зависимости от их стратегии поведения на бирже, а используют эти средства для торговли в разное время суток, что гарантирует постоянный контроль рисков и круглосуточную “работу” средств инвесторов.

В результате, поддерживая общий положительный баланс торговли, наши инвесторы получают свою прибыль, а мы платим комиссионные с успешных трейдеров – они могут приносить доход только в случае прибыльной торговли и не имеют прямого доступа к фондам, получая возможность управлять ими только для торговли.

💥Маркетинг Проекта!💥

Цитата:
PLAN
“NORMAL”
4.5%
10-3000$
Ежедневное начисление
Срок инвестирования 30 календарных дней
Депозит включён в начисления.
135% за период!

PLAN
“STANDART”
5%
3005-10 000$
Ежедневное начисление
Срок инвестирования 30 календарных дней
Депозит включён в начисления.
150% за период!

PLAN
“PROFESSIONAL”
5.5%
10 005-25 000$
Ежедневное начисление
Срок инвестирования 30 календарных дней
Депозит включён в начисления.
165% за период!
Платёжные Системы!


PM, Bitcoin, Payeer, AdvCash

Минималка!
10$
Регламент Выплат!
Инстант
Поддержка!
форма контактов, admin@bitcoinclub88.com, support@bitcoinclub88.com
Реферальная программа!

3 уровня 5-3-1%
Внимание!!!

💎Технические Характеристики💎



Name Server(s) NS1.DDOS-GUARD.NET (has 936 domains)
NS2.DDOS-GUARD.NET (has 936 domains)
NS3.DDOS-GUARD.NET (has 936 domains)
NS4.DDOS-GUARD.NET (has 936 domains)
Admin City: Panama
Admin State/Province: Panama
Registrar NAMECHEAP INC.
Dates Created on 2017-03-19 - Expires on 2018-03-19 - Updated on 2017-04-20

IP Address 137.74.18.143 is hosted on a dedicated server




Регистрация в проектЕ!!!
Мой Депозит!

Цитата:
ОТПРАВЛЕНО
May 4 @ 02:36 AM
Кому:
3JrWpT8qdvBLnDZex17z75XCxt2sTxBXsX
От:
1BDSTMCDJFoK9W3Q8qgLzFJVWWG6hrmkAy
Добавить описание

$150.97
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Ярослав Яценко на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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