Bitcoin Club 88 - bitcoinclub88.com

Привет Форумчане, Друзья!Представляю хорошо подготовленный среднепроцентный проект! старт проекта: 04.05.2017 я не админ/создатель проекта. тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
Сочетая в себе черты наиболее перспективные бизнес-области в электронном мире, нам удалось добиться максимальной эффективности средств, вложенных в нашу систему. Благодаря глубокой интеграции всех процессов, наличие резервных счетов и страховых гарантий, то выплатить проценты нашим инвесторам на постоянной основе без единого отклонения от установленных планов с самого начала. Кроме того, мы всегда стремимся выйти за рамки, и постоянно совершенствуем нашу платформу для того, чтобы оставаться наиболее перспективные инвестиционные платформы в будущем. Процесс нашей работы очень прост:
Инвестор выбирает тарифный план и делает депозит. Сразу после этого его/ее деньги зачисляются в единый инвестиционный пул, смешивая с фондами всех других наших инвесторов и наших собственных оборот.
Наши трейдеры имеют разные кусочки торта из бассейна, в зависимости от их стратегии поведения на бирже, а используют эти средства для торговли в разное время суток, что гарантирует постоянный контроль рисков и круглосуточную “работу” средств инвесторов.
В результате, поддерживая общий положительный баланс торговли, наши инвесторы получают свою прибыль, а мы платим комиссионные с успешных трейдеров – они могут приносить доход только в случае прибыльной торговли и не имеют прямого доступа к фондам, получая возможность управлять ими только для торговли.
Name Server(s) NS1.DDOS-GUARD.NET (has 936 domains)
NS2.DDOS-GUARD.NET (has 936 domains)
NS3.DDOS-GUARD.NET (has 936 domains)
NS4.DDOS-GUARD.NET (has 936 domains)
Admin City: Panama
Admin State/Province: Panama
Registrar NAMECHEAP INC.
Dates Created on 2017-03-19 - Expires on 2018-03-19 - Updated on 2017-04-20
IP Address 137.74.18.143 is hosted on a dedicated server