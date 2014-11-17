Nav привлек $13 миллионов, чтобы помочь малому бизнесу с кредитными рейтингами

Goldman Sachs инвестирует 13 миллионов долларов в Nav, стартап, который помогает малым предприятиям финансовыми советами и кредитными рейтингами. Кроме того, компания Point72 Ventures, принадлежащая миллиардеру Стивену Коэну, также инвестирует средства вместе с компаниями Clocktower Ventures и CreditEase Fintech Investment Fund.
В том году в компанию было инвестировано 25 миллионов долларов и теперь общая сумма составляет 38 миллионов долларов. Среди других инвесторов были Kleiner Perkins, Crosslink Capital и Tencent.
Соучредитель и генеральный директор компании Леви Кинг - предприниматель, который ранее основал компанию Lendio. По его словам, он основал новую компанию из-за того, что владельцам малого бизнеса некуда было податься за кредитным и финансовым просвещением.
Характеризуя Nav как кредитную карму для малого бизнеса, Кинг считает, что существенно снизить уровень закрытия малых предприятий в США. В настоящее время у компании более 200 000 клиентов, большинство из которых не платят ничего за свой кредитный рейтинг, но предпочитают платить около 20 долларов в месяц за дополнительные финансовые консультации.
По словам Кинга, владельцы розничных магазинов, ресторанов и даже дантисты среди прочих малых предпринимателей обратились к Nav за помощью в кредитном мониторинге. Компания консультирует владельцев малого бизнеса, которым приходилось брать на себя слишком большое кредитное бремя в начале деятельности.
Рана Яред, управляющий директор в инвестиционном отделе Goldman Sachs, сказала, что ее команда верит в Nav, потому что они являются лучшими на сегодняшний день в своей области. Nav базируется в Сан-Матео (Калифорния, США), а также имеет офисы в Солт-Лейк-Сити. Компания была основана в 2012 году.
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Перевод специально для MMGP.ru