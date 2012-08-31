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Цена биткоина установила новый рекорд

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Старый Сегодня, 01:54
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Цена биткоина установила новый рекорд
В ночь на четверг, 4 мая, средневзвешенный курс биткоина по данным Coinmarketcap вплотную подобрался к отметке в S1500, составив $1493. Таким образом, только с начала мая цена биткоина выросла более чем на 10%.



Одновременно с этим новые ценовые рекорды фиксируются на ведущих криптовалютных биржах. Так, на Bitstamp курс доходил до $1516, на Kraken – до $1523, на Coinbase — $1524.

В то же время на BTC-e первую криптовалюту можно было купить по $1409, в то время как на Poloniex и Bitfinex курс по-прежнему существенно выше, чем на остальных площадках: $1628 и $1627 соответственно.

Рыночная капитализация на момент публикации (00:30 Киев / Москва) составляла $24,3 млрд. Также отметим, что индекс доминирования биткоина, до этого опускавшийся до 59%, снова поднялся и теперь составляет 62%.
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Анна Чернобай на форуме  
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