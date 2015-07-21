Стартап MacRebur из Шотландии будет строить дороги из пластика

Пластиковые дорогие в Великобритании будет строить стартаперы MacRebur
Стартап который был основан в Шотландии, именуемый как MacRebur изобрел новый состав дорожного полотна. Смесь будет на основе пластика. Экспериментальный участок дороги уже разработан и реализован в районе Национального парка Лейк Дистрикт в графстве Камбрия
Точный состав новой смеси для дорожного полотна не раскрывается. Основой же вместо вместо нефтяной смеси (горной смолы) в проекте MacRebur используется нано-гранулы, которые и являются главной идеей проекта. Известно, что гранулы производятся из отходов из пластика.
Не пройдя полное тестирование, в компании успели заверить, что эта нано-дорога будет намного прочнее и долговечнее. Сотрудники стартапа пообещали, что дорога прослужит в 10 раз дольше обычной.
Если проект пройдет успешное тестирование и будет соответствовать обещаниям создателей стартапа, то эта разработка поможет значительно экономить на строительстве дорог, а так же потеряется необходимость в регулярном уходе и латание ям. Однако остается загадкой, так как не проводились тесты, какими техническими характеристиками обладает полотно в плане скольжения и сцепления с шинами разных производителей. Так же нужно провести тесты на сцепление в самые жарки дни, когда дорога будет нагрета до высоких температур, ведь не секрет, что при нагревании деформация может испортить даже твердые вещества. Так же ожидается проверка на минусовые температуры. Однако даже если стартап хотя бы на половину от своих обещаний покажет свою состоятельность, такую технологию начнут применять и далее
Уникальность: 100.00%
По материалам autoua.net