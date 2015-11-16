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Стартап Ventec привлёк $7 млн на портативную систему обеспечения дыхания

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Стартап Ventec привлёк $7 млн на портативную систему обеспечения дыхания




Представьте на секунду, что вашему супругу (супруге), а может родителям или ребенку был поставлен такой диагноз, который может поменять всю их жизнь. Например, кому-либо из них понадобится для дыхания искусственная вентиляция легких, т.е. будет нужен специальный вентилятор.

В обычной медицине это означает, что вероятней всего, кого-либо из них нужно будет постоянно и день за днём, держать на койке рядом с громоздким медицинским аппаратом для искусственной вентиляции легких. А если ваш близкий всё же сможет вернуться из больницы домой с переносным аппаратом для искусственной вентиляции легких, то ему потребуется постоянная помощь в его обслуживании.

Вот такой нелегкий жизненный опыт был и у Дуга Девриеса (Doug DeVries), когда у его отца 8 лет тому назад диагностировали болезнь Шарко. Однако, у Дуга в той ситуации было то, что не каждому дано получить: до этого случая он уже долгое время работал с технологиями связанными с вентиляцией. Вот именно поэтому он и задался тогда целью, создать более портативную систему искусственной вентиляции лёгких, причём которая еще была бы удобна для лиц ухаживающих за такими больными.

Четыре года тому назад г-н Девриес основал стартап Вентек Лайф Системс ("Ventec Life Systems"), чтобы в реальности воссоздать ту технологию, над которой он работал. И как сообщается, его система, названная VOCSN, была только что одобрена FDA (это американская Комиссия по контролю за лекарствами и питательными веществами) и на настоящий момент этот стартап сумел привлечь 7 млн долларов финансирования для вывода этого продукта на рынок и доведя при этом своё общее финансирование до 28 млн долларов США.

В связи с этим, пресс-секретарь компании Ventec заявил, что все эти привлеченные средства поступили от членов семьи Девриесов и друзей, многие из которых уже имеют опыт лечения дыхательных путей.

И сам г-н Девриес указал в пресс-релизе следующее: "Я воочию убедился, как именно улучшенная технология примененного вентилятора позволяет существенно повысить качество жизни пациентов и лиц ухаживающих за больными. Дело в том, что наша команда не хотела создавать еще один вентилятор, а мы потратили 5 последних лет на создание действительно интегрированного решения".

Представленная стартапом система VOCSN включает в себя и систему вентиляции легких и подачу кислорода, а также систему отвода кашля, всасывания и пульверизации (подачи лекарств) и всё это объединено в одном портативном устройстве и у пользователя имеется возможность самому переключаться между этими опциями. В результате это значит, что пациенту, который использует это портативное устройство будет не нужно переключаться на другой аппарат для того, чтобы очистить свои легкие от жидкости или принять медицинский препарат для облегчения своего дыхания.



Представитель компании Ventec утверждает, что такие технологии, которые соединены в этом аппарате воедино, упрощают пользование им, чем если пользоваться к тому же его альтернативами. Кроме того, это также уменьшает риск получения осложнений в виде инфекций, которые возникают из-за постоянного подключения других устройств.

Также представитель добавил, что цель представленной технологии - не только улучшить качество жизни пациентов, но и помочь сиделкам, таким как ребенок или супруг, проводить больше времени с пациентом, чем постоянно посещать с ним отделение больницы с аппаратом для искусственной вентиляции легких.

Теперь компания Ventec собирается работать в сотрудничестве со своим партнерами, чтобы начать постепенное внедрение этих портативных устройств среди пациентов и первые такие системы будут поставлены в США в июне этого года.

Этот стартап расположен в городе Ботелл (штат Вашингтон, США) и там же ведутся все разработки и расположено местное производство этих устройств. И в настоящее время в этой компании трудится 35 сотрудников.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/590a49c8039e2
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