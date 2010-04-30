Facebook растет во всех направлениях, доход вырос до $ 8 млрд

В первом квартале Facebook вырос на 49% до $ 8 млрд, хотя на Уолл-стрит ожидали доход $ 7,83 млрд. Социальная сеть превзошла ожидания по прибыли на акцию, которая выросла до $ 1,04 против прогноза $ 0,87. Доход от мобильной рекламы в Facebook составил 85% от общего количества.
С этого квартала Facebook перестает сообщать о расходах, доходах, налоговых ставках и прибыли на акцию без учета требований GAAP, говориться в заявлении компании. На фоне новости акции Facebook немедленно опустились на 2%, но позже вернули прежнюю цену.
Ключевые финансовые показатели деятельности компании в первом квартале:
- Доход на акцию: $ 1,04 против прогноза $ 0,87, что на 73% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Выручка: $ 8,03 млрд против прогнозируемых $ 7,83 млрд. Выручка выросла на 49% по сравнению с прошлым годом.
- Количество активных пользователей в месяц: 1,94 млрд против 1,86 млрд в прошлом квартале.
- Ежедневные активные пользователи: 1,28 млрд против 1,23 млрд в прошлом квартале.
Все взгляды прикованы к тому, как Facebook работает над лентой новостей. К счастью, компания наращивает обороты Instagram и объявления в видео, которые Уолл-стрит видит в качестве двух основных стимуляторов роста.
В интервью Business Insider финансовый директор Facebook Дейв Венер повторил свои предыдущие заявления. Он сказал, что основные факторы роста останутся прежними. Facebook не раскрывает доход от Instagram, но согласно прогнозу eMarketer приложение принесет $ 3,9 млрд, что на 106% больше, чем в предыдущем году.
Смотря в будущее, Венер рассказал о планах компании увеличить расходы, поскольку Facebook нанимает большое количество сотрудников, строит центры обработки данных и проекты для инфраструктуры интернета. Он рассказал, что в течение первого квартала компания наняла более 1700 новых сотрудников.
Диаграммы, показывающие рост Facebook в первом квартале:
Перевод специально для mmgp.ru