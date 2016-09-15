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Стартап SoftWheel из Израиля собрал уже 15 млн долларов

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Стартап SoftWheel из Израиля собрал уже 15 млн долларов


В новом этапе сбора средств стартап SoftWheel дополнительно собрал 10 млн долларов

Общая капитализация проекта уже достигла суммы в 15 миллионов долларов. Суть SoftWheel состоит разработке колеса с интегрированной подвеской. Идея помогает сохранить до 30 процентов энергии которая теряется человеком при езде на велосипеде именно благодаря подвеске. В проекте использовалась симметричная технология с селективной системой, в которой цилиндры гасят усилие при ударах колеса. При этом даже не обязательно находится на велосипеде, что бы велосипед идеально балансировал в пространстве благодаря центральной оси колеса. Все усилие берет на себя новая разработка, и человеку при ударах колеса не отдается в его тело.

Идея идеальна для бездорожья, ведь при езде через бордюры, камни, неровности дороги или ступеньки человек не будет ощущать дискомфорт или применять дополнительные усилия. Разработку попытаются первоначально внедрить в транспорт для инвалидов. Однако это философия стартаперов не спроста. Вдохновил их к разработке местный фермер Вульф, который получил травму и был вынужден в дальнейшем передвигаться на инвалидной коляске. Находясь в сельской местности фермеру очень тяжело было преодолевать неровности и именно с этого пришла эта идея которая может изменить весь мир.

Сам стартап в Израиле входит в 69 лучших изобретений которые улучшат весь мир.



Уникальность: 100.00%
По материалам itbusinessweek.com
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Метки
инвестиции, стартап
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