Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Новый проект от создателя FaucetHUB - RainPool.io

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Старый Сегодня, 01:14
#1
Интересующийся
 
Возраст: 30
Регистрация: 23.01.2017
Сообщений: 15
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Новый проект от создателя FaucetHUB - RainPool.io

Предлагаю Вашему вниманию проект, который только что стартовал.
RainPool.io
Сайт представляет собой ротатор кранов, но не простой.

Во первых, здесь есть чат.

Во-вторых, в чате есть ДОЖДИ - раздача сатоши за активность в чате.

И тут-то и начинается самое интересное. Чем больше реф отчислений получает сайт за пользование людьми кранов, внесенных в его список, тем щедрее становятся дожди, и тем больше люди получают за общение в чате. То есть сайт делится своей прибылью с людьми, им пользующимися. К тому же здесь есть реферальная система, Вы получаете 10% от всех Дождей, "пойманных" Вашими рефералами.

И это еще не все, данный ресурс может быть использован как отличный обменник трафиком, любой кран, платящий на FaucetHUB.io, будет внесен в список на сайте автоматически.

Касательно ротатора, он представлен в двух видах, классический, и автоматический, в котором на Вашей основной странице аккаунта каждую минуту появляется ссылка на новый кран с информацией о нём.

Пример автоматического ротатора:


В общем, торопитесь присоединиться, сегодня, в честь открытия, здесь крупно дождит.

И напоследок, касательно выплат.
Сайт платит на FaucetHUB.io. Вот доказательство вывода -

В том, что платит сам FacuetHUB.io, я думаю, вряд ли кто-то усомнится.
В общем, вливайтесь
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IvanKalyada вне форума  
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