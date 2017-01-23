Новый проект от создателя FaucetHUB - RainPool.io

Предлагаю Вашему вниманию проект, который только что стартовал.
RainPool.io
Сайт представляет собой ротатор кранов, но не простой.
Во первых, здесь есть чат
.
Во-вторых, в чате есть ДОЖДИ - раздача сатоши за активность в чате
.
И тут-то и начинается самое интересное. Чем больше реф отчислений получает сайт за пользование людьми кранов, внесенных в его список, тем щедрее становятся дожди
, и тем больше люди получают за общение в чате. То есть сайт делится своей прибылью с людьми, им пользующимися. К тому же здесь есть реферальная система, Вы получаете 10% от всех Дождей
, "пойманных" Вашими рефералами.
И это еще не все, данный ресурс может быть использован как отличный обменник трафиком
, любой кран, платящий на FaucetHUB.io, будет внесен в список на сайте автоматически
.
Касательно ротатора, он представлен в двух видах, классический, и автоматический, в котором на Вашей основной странице аккаунта каждую минуту появляется ссылка на новый кран с информацией о нём.
Пример автоматического ротатора:
В общем, торопитесь присоединиться, сегодня, в честь открытия, здесь крупно дождит.
И напоследок, касательно выплат.
Сайт платит на FaucetHUB.io. Вот доказательство вывода -
В том, что платит сам FacuetHUB.io, я думаю, вряд ли кто-то усомнится.