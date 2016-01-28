Nnt-Group-Inv - nnt-group-inv.com

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О нас
NNT Group Inv - это платформа, которая позволяет Вам иметь возможность стабильного и пассивного дохода, путем долевого участия в высокоприбыльном бизнесе, основанном на разработке, продвижении и продаже устройств и программ виртуальной реальности. Мир виртуальной реальности - это молодой, но перспективный и быстрорастущий бизнес. Наша команда провела анализ рынка данной сферы деятельности и успешно инвестирует свои средства в "Мир виртуальной реальности" с июля 2016 года.
Мы инвестируем средства в своих надежных партнеров, а они открывают нам новые возможности виртуального мира, новые эмоции и впечатления, а главное - это высокие финансовые результаты.
Присоединяйся к NNT Group Inv, инвестируй в виртуальное будущее!
Тарифный план
2.5% в сутки
Период начислений раз в сутки
Сумма депозита 15.00 - 150.00$
Выплаты инстант
Срок депозита 7 дней
Депозит включен в выплаты
Партнерская программа
Платежная система
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