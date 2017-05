Стартап который вернет легенду собрал почти 500 тысяч долларов

BiziAlen



Уже 35 лет как появился легендарный 8 битный ПК ZX Spectrum. К этой дате всего за месяц образовался стартап проект ZX Spectrum Next, который за месяц собрал пол миллиона долларов. Проект был создан на Kickstarter и на ней ведется сбор средств. Главной идеей проекта это не создать что то супер современно с идеальным дизайном, а сделать продукт который идентичен оригиналу. В продукт были добавлены некоторые новшества, дабы современные пользователи не ощущали дискомфорта. В частности бывший участник (дизайнер) ZX Spectrum, участвует в качестве основателя этого стартапа ZX Spectrum Next.



ZX Spectrum Next будет иметь оригинальный процессор с частотой 3 с половиной и 7 МГЦ. Оперативную память решили расширить, что бы пользователи смогли нормально пользоваться ПК. Слот будет на пол гигабайта, а расширить можно будет при желании до 2,5 гб.



В качестве области хранения данных используются автономные карты памяти. Однако это лишь дополнительный вариант к оригинальным магнитным лентам.



Планируется , что начальная цена на базовую модель будет около 225 долларов. Дата начала продаж ориентирована на первый месяц следующего года. Стоит отметить, что стартап на Kickstarter создан не так давно и за месяц собрал в полтора раза больше чем планировал (250 фунтов стерлингов).



