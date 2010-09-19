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Стартап Abundant Robotics привлек $10 млн для своего робота-сборщика яблок

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Стартап Abundant Robotics привлек $10 млн для своего робота-сборщика яблок


Сбор яблок может показаться увлекательным занятием, но на самом деле это тяжелый ручной труд. Стартап Abundant Robotics стремится помочь сельхозпроизводителям выполнить эту трудную задачу, и сегодня он объявил о получении 10 миллионов долларов инвестиций, возглавленные венчурным фондом GV. Полученные средства стартап использует для дальнейшей коммерциализации своего робота-сборщика яблок.

Производители яблок генерируют около 50 миллиардов долларов дохода в глобальном масштабе, однако сам процесс сбора яблок за последние 100 лет не претерпел каких-либо существенных изменений, говорит соучредитель и главный исполнительный директор Abundant Robotic Дэн Стир. ”Сегодня сельскохозяйственные рабочие собирают яблоки в обычную сумку с плечевыми ремнями, которая может весить 45-60 фунтов (20-27 кг)“, – сообщил он во время своего интервью изданию VentureBeat. ”И количество людей, которые готовы выполнять эту тяжелую работу, постоянно сокращается“.

Первоначально идея создать робота-сборщика яблок возникла в стенах компании SRI International, которая предоставила финансирование для данных разработок вместе с комиссией по исследованиям плодовых деревьев штата Вашингтон. Стартап Abundant Robotics вышел из SRI в 2016 году, чтобы сосредоточиться на работе над своим окончательным прототипом робота.

Данный робот использует компьютерное зрение для распознавания спелых яблок и вакуумную систему, чтобы их собирать – его руки могут достигать самых высоких верхушек деревьев. Роботы компании предназначены для круглосуточной работы и могут собирать яблоки даже в ночное время суток. ”Современные яблочные сады используют карликовые деревья, которые вырастают от 10 до 14 футов в высоту“, – отметил Стир. При сборе яблок сельскохозяйственные работники будут дистанционно управлять роботом.


Стир утверждает, что, несмотря на большой исследовательский интерес к автоматизации сельского хозяйства, Abundant Robotics в настоящее время является единственным стартапом, занимающимся решением этой проблемы на коммерческом уровне. Однако известно, что израильская компания FFRobotics также работает над созданием роботизированного сборщика фруктов.

В сегодняшнем раунде к GV присоединились новые инвесторы BayWa AG и Tellus Partners. Кроме того, в данном финансировании участвовали и действующие инвесторы: Yamaha Motor Company, KPCB Edge и Comet Labs. Стартап планирует использовать новые инвестиции для коммерциализации своей технологии и собирается запустить серийное производство роботов уже в следующем году. Abundant Robotics ориентирован на американский рынок. Компания планирует применять данную технологию и в других отраслях для сбора в будущем самых разнообразных фруктов.

Стартап Abundant Robotics базируется в городе Хейуорд, штат Калифорния. В настоящее время в этой компании работает восемь сотрудников.

Сельское хозяйство в США и во многих других странах мира сегодня сталкивается с огромным дефицитом рабочей силы. Вместе с тем, по оценкам Всемирного банка, к 2050 году людям нужно будет увеличить на 50 процентов количество производимого продовольствия, чтобы поддерживать растущее население Земли, при этом текущие перемены климата снижают показатели урожайности на открытом воздухе на 25 процентов.

В то время как пессимисты рассматривают роботов как большую угрозу для рабочих мест на предприятиях, в сельском хозяйстве роботы могут стать важным звеном для увеличения производства продуктов питания при сохранении прежнего уровня затрат и экологического воздействия на сельскохозяйственные культуры.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/05/03/a...picking-robot/

https://text.ru/antiplagiat/590a3440db8eb
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