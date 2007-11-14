Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Учим зарабатывать на автоматах по продаже кофе

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Старый Сегодня, 00:01
#1
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Учим зарабатывать на автоматах по продаже кофе
Установка кофейных автоматов должна производиться в местах скопления людей.
В шаговой доступности от этих мест должны отсутствовать точки питания, способные составить конкуренцию Вашему сервису.
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