Drum13 Мастер

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США пожинают плоды своей сланцевой газовой аферы



Не смотря на то, что в США количество газовых буровых на сланцевых месторождениях в последнее время продолжает увеличиваться, удвоившись по сравнению с августом прошлого года, среднесуточные объёмы добываемого сланцевого газа продолжают падать. Даже если учесть в расчётах временной лаг, после начала бурения и выхода скважины на проектную мощность, то показатель падение объёмов добычи всё равно остаётся слишком высоким. Сейчас газовые скважины на сланцевом месторождении Марцеллус выдают половину объёмов от того, что там добывалось всего лишь год назад. А ведь данное месторождение является самым перспективным среди других.



Нефтегазодобывающие сланцевые компании пытаются как-то перебороть резкие спады добычи, но увы у них это не получается, так как началось естественное сокращение добычи из сланцевых формаций. И как заявляют аналитики, столь сильное сокращение добычи может сигнализировать о ближайшем конце перенасыщенности рынка. Статистика по добыче газа просто отвратительная, так высказался о публикуемых данных Том Уорд, который возглавляет компанию Mach Resources LLC, и в своё время он являлся сооснователем другой известной компании, под названием Chesapeake Energy Corp. По словам известного бизнесмена, если рынок будет так и дальше топить цены на энергоносители, то увеличить объёмы добычи сланцевого газа не представляется возможным, из-за слишком высокой себестоимости добычи. А это может привести к нехватке газа в США в зимний период.



Чтобы сохранить текущие объёмы добычи, компании должны стремительно увеличивать количество буровых - этот феномен работы со сланцевыми месторождениями в своё время получил название "Красная королева". Это прямая аналогия со сказкой "Алиса в Зазеркалье", где звучала фраза о том, что нужно постоянно ускорять бег, чтобы оставаться на месте. За последний год, количество буровых на сланцевых газовых месторождениях выросло на 90 процентов, а вот объёмы добычи сократились на 1,1 процента.



Жизненный цикл тех скважин, что были пробурены, практически закончен, так комментирует ситуацию со сланцевым газом в США Джон Боррузо, возглавляющий компанию Con Edison Energy. Как заявил предприниматель, он уже сейчас видит обрушение добычи углеводородов. Те скважины, что были введены в эксплуатацию в 2014 году, на месторождении Марцеллус показали среднее падение добычи за последний год, на 51 процент. Это говорит о том, что скважина, которая вышла на проектную мощность год назад, и выдававшая в сутки по 10 млн. куб. футов, сейчас еле выдаёт 4,9 млн. Такие расчёты приводит в аналитической статье Уилл Фойлес, аналитик из издания Bloomberg.



Специально для mmgp.ru Не смотря на то, что в США количество газовых буровых на сланцевых месторождениях в последнее время продолжает увеличиваться, удвоившись по сравнению с августом прошлого года, среднесуточные объёмы добываемого сланцевого газа продолжают падать. Даже если учесть в расчётах временной лаг, после начала бурения и выхода скважины на проектную мощность, то показатель падение объёмов добычи всё равно остаётся слишком высоким. Сейчас газовые скважины на сланцевом месторождении Марцеллус выдают половину объёмов от того, что там добывалось всего лишь год назад. А ведь данное месторождение является самым перспективным среди других.Нефтегазодобывающие сланцевые компании пытаются как-то перебороть резкие спады добычи, но увы у них это не получается, так как началось естественное сокращение добычи из сланцевых формаций. И как заявляют аналитики, столь сильное сокращение добычи может сигнализировать о ближайшем конце перенасыщенности рынка. Статистика по добыче газа просто отвратительная, так высказался о публикуемых данных Том Уорд, который возглавляет компанию Mach Resources LLC, и в своё время он являлся сооснователем другой известной компании, под названием Chesapeake Energy Corp. По словам известного бизнесмена, если рынок будет так и дальше топить цены на энергоносители, то увеличить объёмы добычи сланцевого газа не представляется возможным, из-за слишком высокой себестоимости добычи. А это может привести к нехватке газа в США в зимний период.Чтобы сохранить текущие объёмы добычи, компании должны стремительно увеличивать количество буровых - этот феномен работы со сланцевыми месторождениями в своё время получил название "Красная королева". Это прямая аналогия со сказкой "Алиса в Зазеркалье", где звучала фраза о том, что нужно постоянно ускорять бег, чтобы оставаться на месте. За последний год, количество буровых на сланцевых газовых месторождениях выросло на 90 процентов, а вот объёмы добычи сократились на 1,1 процента.Жизненный цикл тех скважин, что были пробурены, практически закончен, так комментирует ситуацию со сланцевым газом в США Джон Боррузо, возглавляющий компанию Con Edison Energy. Как заявил предприниматель, он уже сейчас видит обрушение добычи углеводородов. Те скважины, что были введены в эксплуатацию в 2014 году, на месторождении Марцеллус показали среднее падение добычи за последний год, на 51 процент. Это говорит о том, что скважина, которая вышла на проектную мощность год назад, и выдававшая в сутки по 10 млн. куб. футов, сейчас еле выдаёт 4,9 млн. Такие расчёты приводит в аналитической статье Уилл Фойлес, аналитик из издания Bloomberg.

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