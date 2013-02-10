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США пожинают плоды своей сланцевой газовой аферы

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Старый Вчера, 23:50
#1
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США пожинают плоды своей сланцевой газовой аферы


Не смотря на то, что в США количество газовых буровых на сланцевых месторождениях в последнее время продолжает увеличиваться, удвоившись по сравнению с августом прошлого года, среднесуточные объёмы добываемого сланцевого газа продолжают падать. Даже если учесть в расчётах временной лаг, после начала бурения и выхода скважины на проектную мощность, то показатель падение объёмов добычи всё равно остаётся слишком высоким. Сейчас газовые скважины на сланцевом месторождении Марцеллус выдают половину объёмов от того, что там добывалось всего лишь год назад. А ведь данное месторождение является самым перспективным среди других.

Нефтегазодобывающие сланцевые компании пытаются как-то перебороть резкие спады добычи, но увы у них это не получается, так как началось естественное сокращение добычи из сланцевых формаций. И как заявляют аналитики, столь сильное сокращение добычи может сигнализировать о ближайшем конце перенасыщенности рынка. Статистика по добыче газа просто отвратительная, так высказался о публикуемых данных Том Уорд, который возглавляет компанию Mach Resources LLC, и в своё время он являлся сооснователем другой известной компании, под названием Chesapeake Energy Corp. По словам известного бизнесмена, если рынок будет так и дальше топить цены на энергоносители, то увеличить объёмы добычи сланцевого газа не представляется возможным, из-за слишком высокой себестоимости добычи. А это может привести к нехватке газа в США в зимний период.

Чтобы сохранить текущие объёмы добычи, компании должны стремительно увеличивать количество буровых - этот феномен работы со сланцевыми месторождениями в своё время получил название "Красная королева". Это прямая аналогия со сказкой "Алиса в Зазеркалье", где звучала фраза о том, что нужно постоянно ускорять бег, чтобы оставаться на месте. За последний год, количество буровых на сланцевых газовых месторождениях выросло на 90 процентов, а вот объёмы добычи сократились на 1,1 процента.

Жизненный цикл тех скважин, что были пробурены, практически закончен, так комментирует ситуацию со сланцевым газом в США Джон Боррузо, возглавляющий компанию Con Edison Energy. Как заявил предприниматель, он уже сейчас видит обрушение добычи углеводородов. Те скважины, что были введены в эксплуатацию в 2014 году, на месторождении Марцеллус показали среднее падение добычи за последний год, на 51 процент. Это говорит о том, что скважина, которая вышла на проектную мощность год назад, и выдававшая в сутки по 10 млн. куб. футов, сейчас еле выдаёт 4,9 млн. Такие расчёты приводит в аналитической статье Уилл Фойлес, аналитик из издания Bloomberg.

Специально для mmgp.ru
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Drum13 вне форума  
Старый Сегодня, 00:36
#2
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Re: США пожинают плоды своей сланцевой газовой аферы
Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
Не смотря на то, что в США количество газовых буровых на сланцевых месторождениях в последнее время продолжает увеличиваться, удвоившись по сравнению с августом прошлого года,
Ну, я смотрю, афтар честно признался, что не всё так плохо, как в его заголовке. Всё ж таки удвоение добывающих буровых меньше, чем за год, - это то, что никогда в жизни не снилось Миллеру. (Ему обычно кашмары снятся про падение, которое идёт у Газпрома, начиная с конца с советского времени).
Однако:
Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
среднесуточные объёмы добываемого сланцевого газа продолжают падать.
Ну, мы же понимаем, что это может объясняться тысячей разных причин, например введением новых эко законов в некоторых штатах. Такое было. Но в данном случае, объяснение в том, что рынок летом не может потребить такие огромные объёмы, которые сейчас может добыть США. Привет Миллеру.
Когда-то экономисты называли Газпром крупнейшей компанией мира. Давно ли вы о нём такое слышали в последний раз?

Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
Нефтегазодобывающие сланцевые компании пытаются как-то перебороть резкие спады добычи, но увы у них это не получается, так как началось естественное сокращение добычи из сланцевых формаций.
Бедные, бедные россияне, им можно беззастенчиво втюхивать о ЕСТЕССТВЕННОМ исчерпани запасов сланцев, они не смогут нигде почитать, о том какие колоссальные запасы газаносных сланцев находятся под половиной стран мира, (да, даже в России - кто бы его нам добыл только для обогрева Сибири).
Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
Это прямая аналогия со сказкой "Алиса в Зазеркалье"
Вот это прям точно сказал. Всё это из зазеркалья. Такая страна.
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