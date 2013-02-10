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Что там в Венесуэле - 3?

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Старый Сегодня, 23:06
#1
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Что там в Венесуэле - 3?


Продолжу, пожалуй, наблюдение за новостным фоном, который связан с Венесуэлой. Это будет третий цикл подборки новостей по этой латиноамериканской стране.

Президент Венесуэлы выдал распоряжение кабинету министров, чтобы они разработали законопроект, который заморозит цены на все товары и на все услуги в стране. Сделано это будет, якобы, для борьбы против "экономического террора", который был развязан Западным миром.

Во время проведения праздничных мероприятий в День всех трудящихся, Николас Мадуро с экрана телевизоров обратился к нации, поддержать его в этих начинаниях, и продолжать оставаться на улицах, показывая тем самым своё одобрение новому законопроекту. Как заявил Мадуро, закон одобрен большинством министров, есть поддержка большинства в Сенате. Но на улице протестующим стоит оставаться до подписания закона, чтобы те, кто ведут террористическую экономическую войну против страны, не подтасовывали факты. Фиксирование цен на все товары и услуги будет проводиться ради того, чтобы защитить покупательскую способность всего рабочего класса, в условиях тотальной экономической войны.

Сейчас ситуация в Венесуэле близка к самой настоящей катастрофе. На фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства из-за низких цен на нефть, начинают проявляться и большие проблемы политического характера внутри страны. Часть населения не согласно с экономической политикой, проводимой правительством. На данный момент наметился самый настоящий кризис между исполнительной и законодательной ветвями власти, после того, как парламент перешёл под управление оппозиционных сил.

Но Мадуро пытается переманить на свою сторону именно улицу, ведь только так можно оценить повышение заработной платы всем государственным служащим на 60 процентов, с первого мая 2017 года.

Как заявил президент страны, это именно его решение повысить минимальный размер пенсии и зарплат всем работник бюджетной сферы, в том числе медперсоналу, учительскому составу, силовым структурам, а так же офицерам и контрактникам в армейских подразделениях.

Последний раз зарплата в Венесуэле увеличивалась в начале января текущего года на 50 процентов, а до этого, в октябре прошлого года на 40 процентов.

Теперь минимальный оклад жителя Венесуэлы составляет 65 тыс боливаров, вместо 40 тыс. Что равняется 6,48 тыс долларов США, если брать официальный курс. Но это без учёта компенсаций на продукты питания и товары первой необходимости. Что ещё составляет дополнительно 135 тыс. боливаров. То есть ежемесячный доход гражданина страны составляет 200 тыс. боливаров, по официальному курсу это равняется 19,96 тыс долларов США.

А вот на чёрном рынке зарплата венесуэльца ничего не стоит. 65 тыс боливаров можно обменять, в лучшем случае, на 50 долларов.

По самым скромным оценкам, в 2017 году уровень инфляции в Венесуэле вырастет до 1660 процентов.

Специально для mmgp.ru
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