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Стартап Yieldify привлек $6 млн. на развитие своей платформы для маркетологов

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Старый Сегодня, 23:04
#1
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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Стартапы
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Стартап Yieldify привлек $6 млн. на развитие своей платформы для маркетологов
Лондонская маркетинговая компания Yieldify привлекла $6 млн. в своем втором инвестиционном раунде.
Раунд проходил под руководством Binomial Ventures при участии Джона Джулиани, генерального директора компании-лидера цифрового маркетинга Conversant и основателя модного бренда New Look Тома Сингха, а также прежних инвесторов GV, SoftBank Capital, Hoxton Ventures и Data Point Capital. Джон Джулиани в рамках сделки занял пост председателя в совете директоров Yieldify.
Компания намерена использовать средства для наращивания масштабов компании на рынке электронной коммерции.
Стартап Yieldify был создан в 2013 году, ее возглавляет Джей Радиа. Компания предлагает специализированную платформу для маркетологов, которые с ее помощью смогут быстрее и эффективнее привлекать и удерживать клиентов за счет сочетания интеллектуальных технологий и экспертных услуг.
Компания уже обслуживает несколько узнаваемых брендов, включая Marks & Spencer,
Domino’s Pizza, Omni Hotels и Anthropologie.
Переведено специально для форума mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/yield...n-funding.html

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