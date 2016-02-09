Стартап Yieldify привлек $6 млн. на развитие своей платформы для маркетологов
Лондонская маркетинговая компания Yieldify привлекла $6 млн. в своем втором инвестиционном раунде.
Раунд проходил под руководством Binomial Ventures при участии Джона Джулиани, генерального директора компании-лидера цифрового маркетинга Conversant и основателя модного бренда New Look Тома Сингха, а также прежних инвесторов GV, SoftBank Capital, Hoxton Ventures и Data Point Capital. Джон Джулиани в рамках сделки занял пост председателя в совете директоров Yieldify.
Компания намерена использовать средства для наращивания масштабов компании на рынке электронной коммерции.
Стартап Yieldify был создан в 2013 году, ее возглавляет Джей Радиа. Компания предлагает специализированную платформу для маркетологов, которые с ее помощью смогут быстрее и эффективнее привлекать и удерживать клиентов за счет сочетания интеллектуальных технологий и экспертных услуг.