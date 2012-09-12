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Форексу написали первый стандарт Форексу написали первый стандарт



Розничная торговля валютными парами выходит из заморозки





Спустя почти полтора года после заморозки рынка форекс у отрасли появился шанс на восстановление деятельности. Вчера ЦБ опубликовал первый из четырех базовых стандартов деятельности участников этого рынка. Это документ, описывающий правила игры для всех лицензированных участников рынка, и контролировать их исполнение будет СРО. Теперь форекс-дилеры смогут регистрировать свои рамочные договоры и начинать работу на рынке.



Вчера Банк России сообщил об утверждении первого из четырех базовых стандартов деятельности форекс-дилеров — стандарта совершения операций на финансовом рынке. После официального вступления документа в силу аккредитованная саморегулируемая организация, разработавшая и согласовавшая с ЦБ данный стандарт (Ассоциация форекс-дилеров, АФД), получит право утверждать рамочные договоры своих участников. "Мы готовы оперативно регистрировать договоры,— заверил глава АФД Евгений Машаров.— По процедуре срок регистрации не может быть более 15 дней, и он может быть сокращен, если все требования к договору выполнены".



По сути, это означает возможность запуска бизнеса отрасли, деятельность которой была заморожена в течение полутора лет. "Первые работающие компании появятся на рынке максимум через две недели,— отметил господин Машаров.— При этом существует вероятность, что запустится не один, а сразу несколько участников". Сейчас в реестре ЦБ восемь лицензированных компаний — "Альпари Форекс", "ВТБ24 Форекс", "ПСБ-Форекс", "Телетрейд Групп", "Трастфорекс", "Фикс Трейд", "ФИНАМ Форекс" и "Форекс Клуб". Все участники, кроме "ПСБ-Форекс", являются членами СРО АФД, то есть будут обязаны исполнять одобренные ЦБ стандарты деятельности. Большая часть лицензированных компаний подтвердила наличие рамочных договоров, готовность их зарегистрировать и начать деятельность на рынке в кратчайшие сроки. Контролировать исполнение базовых стандартов также будет саморегулируемая организация.



Форекс-компании приостановили деятельность после вступления в силу базового закона о форекс-дилерах (группа поправок к законам "О рынке ценных бумаг", "О рекламе", "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и к Налоговому кодексу) в январе 2016 года. Возобновить работу в этих условиях могли лишь участники рынка, получившие лицензию и вступившие в аккредитованную регулятором СРО. Соблюдение лицензионных требований (к собственному капиталу — от 100 млн руб., к максимальному размеру кредитного плеча — 1 к 50 и т. д.) для многих игроков оказалось непосильным и неоправданным. В результате изрядная часть рынка, зарегистрированная в других юрисдикциях (как правило, в офшорах), ушла в серую зону, продолжая обслуживать российских клиентов через интернет. Решились на легализацию деятельности всего около десятка компаний, открыв российское юрлицо и подав в ЦБ документы на лицензию. Гендиректор "Трастфорекс" Игорь Динес уверен, что в дальнейшем количество легальных участников рынка будет расти, а серые компании откажутся от практики предоставления услуг из других юрисдикций.



Содержание базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера стало компромиссом между регуляторной политикой ЦБ и потребностями бизнеса форекс-компаний, считают участники рынка. В документе содержится перечень котируемых валют, контрвалют и валютных пар (всего 49), полное описание всех терминов рынка форекс и применяемых на нем операций, регулируются правила выставления котировок, расчета размера обязательств клиента, проведения расчетов по сделкам и т. д. По словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина (комментарий опубликован на сайте регулятора), принятие базовых стандартов "позволит унифицировать порядок и сроки проведения различных операций, будет препятствовать совершению неправомерных действий в отношении клиентов финансовых организаций, а также способствовать повышению качества услуг".



Впрочем, это еще не финал. СРО форекс-дилеров предстоит утвердить у регулятора еще три базовых стандарта деятельности — по корпоративному управлению, управлению рисками, защите прав и интересов клиентов. В пресс-службе ЦБ затруднились обозначить сроки, в которые это может произойти.



Источник Вчера Банк России сообщил об утверждении первого из четырех базовых стандартов деятельности форекс-дилеров — стандарта совершения операций на финансовом рынке. После официального вступления документа в силу аккредитованная саморегулируемая организация, разработавшая и согласовавшая с ЦБ данный стандарт (Ассоциация форекс-дилеров, АФД), получит право утверждать рамочные договоры своих участников. "Мы готовы оперативно регистрировать договоры,— заверил глава АФД Евгений Машаров.— По процедуре срок регистрации не может быть более 15 дней, и он может быть сокращен, если все требования к договору выполнены".По сути, это означает возможность запуска бизнеса отрасли, деятельность которой была заморожена в течение полутора лет. "Первые работающие компании появятся на рынке максимум через две недели,— отметил господин Машаров.— При этом существует вероятность, что запустится не один, а сразу несколько участников". Сейчас в реестре ЦБ восемь лицензированных компаний — "Альпари Форекс", "ВТБ24 Форекс", "ПСБ-Форекс", "Телетрейд Групп", "Трастфорекс", "Фикс Трейд", "ФИНАМ Форекс" и "Форекс Клуб". Все участники, кроме "ПСБ-Форекс", являются членами СРО АФД, то есть будут обязаны исполнять одобренные ЦБ стандарты деятельности. Большая часть лицензированных компаний подтвердила наличие рамочных договоров, готовность их зарегистрировать и начать деятельность на рынке в кратчайшие сроки. Контролировать исполнение базовых стандартов также будет саморегулируемая организация.Форекс-компании приостановили деятельность после вступления в силу базового закона о форекс-дилерах (группа поправок к законам "О рынке ценных бумаг", "О рекламе", "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и к Налоговому кодексу) в январе 2016 года. Возобновить работу в этих условиях могли лишь участники рынка, получившие лицензию и вступившие в аккредитованную регулятором СРО. Соблюдение лицензионных требований (к собственному капиталу — от 100 млн руб., к максимальному размеру кредитного плеча — 1 к 50 и т. д.) для многих игроков оказалось непосильным и неоправданным. В результате изрядная часть рынка, зарегистрированная в других юрисдикциях (как правило, в офшорах), ушла в серую зону, продолжая обслуживать российских клиентов через интернет. Решились на легализацию деятельности всего около десятка компаний, открыв российское юрлицо и подав в ЦБ документы на лицензию. Гендиректор "Трастфорекс" Игорь Динес уверен, что в дальнейшем количество легальных участников рынка будет расти, а серые компании откажутся от практики предоставления услуг из других юрисдикций.Содержание базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера стало компромиссом между регуляторной политикой ЦБ и потребностями бизнеса форекс-компаний, считают участники рынка. В документе содержится перечень котируемых валют, контрвалют и валютных пар (всего 49), полное описание всех терминов рынка форекс и применяемых на нем операций, регулируются правила выставления котировок, расчета размера обязательств клиента, проведения расчетов по сделкам и т. д. По словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина (комментарий опубликован на сайте регулятора), принятие базовых стандартов "позволит унифицировать порядок и сроки проведения различных операций, будет препятствовать совершению неправомерных действий в отношении клиентов финансовых организаций, а также способствовать повышению качества услуг".Впрочем, это еще не финал. СРО форекс-дилеров предстоит утвердить у регулятора еще три базовых стандарта деятельности — по корпоративному управлению, управлению рисками, защите прав и интересов клиентов. В пресс-службе ЦБ затруднились обозначить сроки, в которые это может произойти.

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