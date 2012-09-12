В Украине заработал первый биткоин-банкомат (фото)
В конце апреля в Одессе был установлен и запущен первый в городе терминал для покупки и продажи биткоина. Биткоин-ATM расположен в ТЦ на улице Екатерининской.
Терминал поддерживает операции в обоих направлениях: биткоины можно купить за гривни, а также можно продать биткоины и получить гривни на руки.
Аппарат принимает купюры номиналом 100, 200, 500 гривен. Выдача происходит на суммы кратные 500 гривнам.
В феврале количество биткоин-банкоматов в мире, по данным сервиса CoinATMRadar, превысило 1000. На сегодняшний день число терминалов, отмеченных на этом ресурсе, достигло уже 1153. Украина в этом списке отсутствует, в то время как Россия представлена тремя устройствами в Санкт-Петербурге.