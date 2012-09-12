Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,850 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Украине заработал первый биткоин-банкомат (фото)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:31
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,571
Благодарностей: 6,540
УГ: 12
КП: 0.194
подарки
награды Волшебный горшочек 
В Украине заработал первый биткоин-банкомат (фото)
В Украине заработал первый биткоин-банкомат (фото)


В конце апреля в Одессе был установлен и запущен первый в городе терминал для покупки и продажи биткоина. Биткоин-ATM расположен в ТЦ на улице Екатерининской.

Терминал поддерживает операции в обоих направлениях: биткоины можно купить за гривни, а также можно продать биткоины и получить гривни на руки.

Аппарат принимает купюры номиналом 100, 200, 500 гривен. Выдача происходит на суммы кратные 500 гривнам.

В феврале количество биткоин-банкоматов в мире, по данным сервиса CoinATMRadar, превысило 1000. На сегодняшний день число терминалов, отмеченных на этом ресурсе, достигло уже 1153. Украина в этом списке отсутствует, в то время как Россия представлена тремя устройствами в Санкт-Петербурге.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

http://mmgp.ru/aatsdsrsdhsap/xpayimage52.gifwww.xchange.is-Наш обменник международных валют|Только лучшие проекты-e-invest.biz!|Инвестирую тут MONHYIP|ОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИ|Лучшие инвест блоги в одном месте!|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Компания Deloitte представила свой первый биткоин-банкомат в Торонто bizneser Новости платежных систем 2 12.09.2016 05:21
В Украине установлен первый бесконтактный банкомат moskva Новости технологий и интернета 27 27.06.2016 16:15
Заработал первый банкомат с распознаванием лиц assss Новости в банковской сфере и страховании 0 02.06.2015 02:48
В Сомали появился первый банкомат vhyip Новости в мире финансов и инвестиций 7 08.10.2014 13:47
В Лас-Вегасе установлен первый в мире биткоин-банкомат, расположенный непосредственно Frend Новости криптовалют 0 24.05.2014 11:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Торговые сигналы от Team Forex Traiders. Есть бесплатный вариант до 26.02.2010
От TeamFX в разделе «Архив»
Аватара нет
Парсинг событий и коэффициентов от букмекеров
От nevod в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватара нет
Православный телеканал "Союз" собирает средства на оплату долгов за вещание
От Aliaksandre в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Промо акция от онлайн казино Casino Classic
От Neval в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tanrad
Нужно ли тянуть каждую сделку в плюс?
От tanrad в разделе «Forex: общий форум»
Аватара нет
chocolate-fund - chocolate-fund.com
От genka025 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,850
Тем
467,948
Сообщений
11,554,362

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube