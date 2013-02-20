В Украине установлен и запущен первый терминал по обмену криптовалюты bitcoin

В Украине был установлен и запущен первый терминал по обмену криптовалюты bitcoin.
В прошлом месяце в самом центре города Одесса установили и запустили первый как в самом мегаполисе так и в стране крипто-банкомат для двухсторонних транзакций криптовалюты bitcoin.
Вitcoin-терминал позволяет как покупать так и продавать электронную валюту биткоин. Крипто-деньги можно приобрести за гривны и также есть возможность продать bitcoin и получить гривны.
Крипто-банкомат может принимать гривны купюрами 100, 200 и 500 грн. Выдает банкомат суммы, которые кратны 500 грн.
Вitcoin-банкомат находится в ТЦ Kadorr что на ул.Екатеринская.
Самый первый bitcoin-терминал установили в 2013 году в одном из кафе Ванкувера (Канада) и с того времени число bitcoin-банкоматов только увеличивалось. В начале текущего года общее количество bitcoin-терминалов перевалило за 1000 штук (данные ресурса CoinATMRadar). На текущий момент эта цифра достигла уже 1153 терминала. Биткоин-банкоматы можно найти в 55 странах мира. Украины в этом списке нет, а Российская Федерация в списке присутствует с количеством банкоматов равным трем, которые установлены в Санкт-Петербурге. Лидирует в списке США с количеством 747 bitcoin-банкоматов.
По материалам: http://news.finance.ua/ru/news/-/400...-bankomat-foto