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В Украине установлен и запущен первый терминал по обмену криптовалюты bitcoin

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В Украине установлен и запущен первый терминал по обмену криптовалюты bitcoin

В Украине был установлен и запущен первый терминал по обмену криптовалюты bitcoin.

В прошлом месяце в самом центре города Одесса установили и запустили первый как в самом мегаполисе так и в стране крипто-банкомат для двухсторонних транзакций криптовалюты bitcoin.



Вitcoin-терминал позволяет как покупать так и продавать электронную валюту биткоин. Крипто-деньги можно приобрести за гривны и также есть возможность продать bitcoin и получить гривны.

Крипто-банкомат может принимать гривны купюрами 100, 200 и 500 грн. Выдает банкомат суммы, которые кратны 500 грн.

Вitcoin-банкомат находится в ТЦ Kadorr что на ул.Екатеринская.



Самый первый bitcoin-терминал установили в 2013 году в одном из кафе Ванкувера (Канада) и с того времени число bitcoin-банкоматов только увеличивалось. В начале текущего года общее количество bitcoin-терминалов перевалило за 1000 штук (данные ресурса CoinATMRadar). На текущий момент эта цифра достигла уже 1153 терминала. Биткоин-банкоматы можно найти в 55 странах мира. Украины в этом списке нет, а Российская Федерация в списке присутствует с количеством банкоматов равным трем, которые установлены в Санкт-Петербурге. Лидирует в списке США с количеством 747 bitcoin-банкоматов.

По материалам: http://news.finance.ua/ru/news/-/400...-bankomat-foto

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bitcoin, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, электронные деньги
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