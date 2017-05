Optimir Invest Limited - Optimir.net

Я не Админ/не Владелец проекта!!!



ПРЕДЛАГАЮ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРОЕКТ





OPTIMIR INVEST



СТАРТ 03.05.2017

Цитата: IT-индустрия - это новая и перспективная сфера для частных инвестиций. Наша компания разрабатывает компьютерные игры и оптимизирует программы, которые требуют меньше оперативной памяти и минимальные системные требования к компьютерам в целом. В результате, их стоимость сильно уменьшается. Наши разработчики добиваются этого различными способами, такими как: сжатие видео и музыкального контента без ухудшения качества, оптимизация и улучшение программного кода и т.д.

МАРКЕТИНГ

Цитата: Тарифные планы "START, OPTIMAL, MEDIUM и ELITE" разделяются на два типа: STANDART и MEGA.

Tарифный план "EXPERT" всегда работает по типу: STANDART.



Условия работы тарифного плана "STANDART": вывод начисленных дивидендов каждый понедельник и четверг на протяжении всего срока работы депозита. Вывод основного вклада доступен после окончания срока его заморозки.



Условия работы тарифного плана "MEGA": вывод дивидендов и основного вклада осуществляется после достижения суммы, равной размеру минимального вклада, плана на два уровня выше от того, который был Вами выбран.



В качестве примера рассмотрим вклад с тарифным планом "OPTIMAL" на сумму 100$ по типу "MEGA":



Каждый день на счет в Вашем кабинете будут начисляться 1.50% от 100$. Когда общая сумма на депозите (учитывая начисленные проценты) достигнет 250$, депозит автоматически переходит на план "MEDIUM" и каждый день теперь будут начисляться 2.00% от 250$. Когда общая сумма на депозите (учитывая начисленные проценты) достигнет 600$ (цель - план "ELITE"), весь депозит (600$) автоматически выводится на общий баланс аккаунта, после чего Вы можете осуществлять с деньгами необходимые действия, например, вывести все средства, реинвестировать и т.д. Сориентироваться, сколько времени вам понадобиться, чтобы достигнуть поставленной цели, Вам поможет калькулятор (MEGA) на главной странице.

Тип выплат: Инстант



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Advanced Cash, VISA, MasterCard



Партнерская программа: 6%-3%-2%

VIP Партнерская программа: 8%-4%-3%

Цитата: Вы будете получать вознаграждение в размере 6% за каждый депозит от ваших партнеров первого уровня, 3% – от второго уровня, 2% – от третьего уровня по обычной программе. 8% – от первого уровня, 4% – от второго уровня и 3% – от третьего уровня по VIP программе.



Для получения партнерских отчислений по обычной программе вам достаточно завести свой аккаунт на нашем сайте.

Для получения партнерских отчислений по VIP программе вам необходимо иметь депозит на сумму 1 000$ и более.



Для активных партнеров, лидеров, представителей в регионах возможна повышенная партнерская программа. Условия оговариваются индивидуально с каждым.

Цитата: Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит на Вас. Я не несу ответсвености за ваши решения

