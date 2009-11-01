Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Optimir Invest Limited - Optimir.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:04
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: mmgp.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 7,109
Благодарностей: 2,270
УГ: 1
КП: 0.023
подарки
Optimir Invest Limited - Optimir.net
Я не Админ/не Владелец проекта!!!

ПРЕДЛАГАЮ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРОЕКТ



OPTIMIR INVEST

СТАРТ 03.05.2017

Цитата:
IT-индустрия - это новая и перспективная сфера для частных инвестиций. Наша компания разрабатывает компьютерные игры и оптимизирует программы, которые требуют меньше оперативной памяти и минимальные системные требования к компьютерам в целом. В результате, их стоимость сильно уменьшается. Наши разработчики добиваются этого различными способами, такими как: сжатие видео и музыкального контента без ухудшения качества, оптимизация и улучшение программного кода и т.д.
МАРКЕТИНГ

Инвестиционный портфель представлен пятью тарифными планами, приносящие от 0.70% до 2.25% чистой прибыли в день.

START (STANDART) Данный пакет включает в себя сумму инвестиций от $10 до $100 Ежедневный процент 0.70% в день, сроком 15 дней. Возврат депозита в конце срока.

START (MEGA) Данный пакет включает в себя сумму инвестиций от $10 до $100 Ежедневный процент 1.10% в день, сроком 15 дней. Возврат депозита в конце срока.

OPTIMAL (STANDART) Данный пакет включает в себя сумму инвестиций от $100 до $250 Ежедневный процент 1.10% в день, сроком 30 дней. Возврат депозита в конце срока.

OPTIMAL (MEGA) Данный пакет включает в себя сумму инвестиций от $100 до $250 Ежедневный процент 1.50% в день, сроком 30 дней.Возврат депозита в конце срока.

MEDIUM (STANDART) Данный пакет включает в себя сумму инвестиций от $250 до $600 Ежедневный процент 1.25% в день, сроком 60 дней. Возврат депозита в конце срока.

MEDIUM (MEGA) Данный пакет включает в себя сумму инвестиций от $250 до $600 Ежедневный процент 2.00% в день, сроком 60 дней. Возврат депозита в конце срока.

ELITE (STANDART) Данный пакет включает в себя сумму инвестиций от $600 до $1000 Ежедневный процент 1.50% в день, сроком 90 дней. Возврат депозита в конце срока.

ELITE (MEGA) Данный пакет включает в себя сумму инвестиций от $600 до $1000 Ежедневный процент 2.25% в день, сроком 90 дней. Возврат депозита в конце срока.

EXPERT (STANDART) Данный пакет включает в себя сумму инвестиций от $2250 до $5000 Ежедневный процент 1,85% в день, сроком 120 дней Возврат депозита в конце срока.

Цитата:
Тарифные планы "START, OPTIMAL, MEDIUM и ELITE" разделяются на два типа: STANDART и MEGA.
Tарифный план "EXPERT" всегда работает по типу: STANDART.

Условия работы тарифного плана "STANDART": вывод начисленных дивидендов каждый понедельник и четверг на протяжении всего срока работы депозита. Вывод основного вклада доступен после окончания срока его заморозки.

Условия работы тарифного плана "MEGA": вывод дивидендов и основного вклада осуществляется после достижения суммы, равной размеру минимального вклада, плана на два уровня выше от того, который был Вами выбран.

В качестве примера рассмотрим вклад с тарифным планом "OPTIMAL" на сумму 100$ по типу "MEGA":

Каждый день на счет в Вашем кабинете будут начисляться 1.50% от 100$. Когда общая сумма на депозите (учитывая начисленные проценты) достигнет 250$, депозит автоматически переходит на план "MEDIUM" и каждый день теперь будут начисляться 2.00% от 250$. Когда общая сумма на депозите (учитывая начисленные проценты) достигнет 600$ (цель - план "ELITE"), весь депозит (600$) автоматически выводится на общий баланс аккаунта, после чего Вы можете осуществлять с деньгами необходимые действия, например, вывести все средства, реинвестировать и т.д. Сориентироваться, сколько времени вам понадобиться, чтобы достигнуть поставленной цели, Вам поможет калькулятор (MEGA) на главной странице.
Тип выплат:Инстант

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Advanced Cash, VISA, MasterCard

Партнерская программа: 6%-3%-2%
VIP Партнерская программа: 8%-4%-3%

Цитата:
Вы будете получать вознаграждение в размере 6% за каждый депозит от ваших партнеров первого уровня, 3% – от второго уровня, 2% – от третьего уровня по обычной программе. 8% – от первого уровня, 4% – от второго уровня и 3% – от третьего уровня по VIP программе.

Для получения партнерских отчислений по обычной программе вам достаточно завести свой аккаунт на нашем сайте.
Для получения партнерских отчислений по VIP программе вам необходимо иметь депозит на сумму 1 000$ и более.

Для активных партнеров, лидеров, представителей в регионах возможна повышенная партнерская программа. Условия оговариваются индивидуально с каждым.


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Мой Вклад
03.05.17 19:15 Transfer Sent Payment: 55.00 USD to account U12978172 from U1387***. Batch: 175075662. Memo: Shopping Cart Payment. Recharge account moneytoday OPTIMIR.NET.

Цитата:
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит на Вас. Я не несу ответсвености за ваши решения
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Последний раз редактировалось Wolkott; Сегодня в 22:06.
Wolkott на форуме  
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bazar111 (Сегодня), spv7707 (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:32
#2
Профессионал
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 30
Адрес: Краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.12.2013
Сообщений: 1,527
Благодарностей: 399
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Optimir Invest Limited - Optimir.net
Да интересный маркетинг, можно тут будет поиграть на 2 плане.
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Старый Сегодня, 22:36
#3
Профессионал
 
Имя: Richy
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Тайланд, Болгария
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 01.11.2009
Сообщений: 1,057
Благодарностей: 492
УГ: 6
КП: 0.000
Re: Optimir Invest Limited - Optimir.net
Быстро за ТСили )) И сколько депать?)))
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Richy Investor 20000$вкладов
Realinvest на форуме  
Старый Сегодня, 22:48
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: mmgp.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 7,109
Благодарностей: 2,270
УГ: 1
КП: 0.023
подарки
Автор темы Re: Optimir Invest Limited - Optimir.net
Рефские инстантом
03.05.17 19:55 Receive Received Payment 10.00 USD from account U12978172 to account U1387***. Batch: 175079214. Memo: Payout moneytoday OPTIMIR.NET
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Wolkott на форуме  
Старый Сегодня, 22:54
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.03.2016
Сообщений: 13
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Optimir Invest Limited - Optimir.net
Цитата:
Сообщение от Realinvest Посмотреть сообщение
Быстро за ТСили )) И сколько депать?)))
Чего ты ждешь Richy я депнул уже 250$
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Andrey-76 на форуме  
Старый Сегодня, 22:55
#6
Профессионал
 
Имя: Richy
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Тайланд, Болгария
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 01.11.2009
Сообщений: 1,057
Благодарностей: 492
УГ: 6
КП: 0.000
Re: Optimir Invest Limited - Optimir.net
Я в раздумьи, ты на какой план зашел?! Ну косарь сходу...как-то хз!
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Richy Investor 20000$вкладов
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