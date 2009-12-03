Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,850 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Spindrift привлек $10 млн для производства газ. воды с 100% натуральными фруктами

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:58
#1
Профессионал
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 13,673
Благодарностей: 1,292
Записей в блоге: 5
УГ: 24
КП: 0.123
подарки
Spindrift привлек $10 млн для производства газ. воды с 100% натуральными фруктами


Стартап Spindrift, расположенный в Уолтем (штат Массачусетс), привлек $ 10 млн инвестиций для производства газированной воды с натуральными фруктами.
Инвестиции предоставил VMG Partners, Prolog Ventures, Karp Reilly и другие уже существующие инвесторы и бизнес-ангелы. Компания планирует использовать финансирование для выхода на международный рынок и расширить производство своей продукции.


Основанная 1 апреля 2010 года под руководством Билла Крилмана (генеральный директор), Spindrift является производителем газированной воды с добавлением 100% натуральных и свежих фруктов.

Spindrift предлагает воду с ароматом грейпфрута, ежевики, огурца, лимона, малины и лайма. Вся продукция 100% натуральная, не содержит подсластителей, а фрукты собирают с местных ферм, которые в итоге выдавливаются в газированную воду, спустя 2-3 дня после их сбора.


На сегодняшний день, вода продается в розничных магазинах США и стоит $ 5,99 за 12 ж\б банок емкостью 0.25 или 0.33 мл.

Стоит также отметить, что Spindrift за все свое время существования привлек более $10 млн инвестиций, которые успешно были потрачены для развития компании.

Специально для MMGP.RU
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

| Честный блог ELBRUSINVEST: топовые проекты для Ваших инвестиций, рефбек партнёрам 75%.
| Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
Alcest вне форума  
Старый Сегодня, 22:43
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.07.2016
Сообщений: 16
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Spindrift привлек $10 млн для производства газ. воды с 100% натуральными фруктами
Spindrift предлагает воду с ароматом грейпфрута, ежевики, огурца, лимона, малины и лайма. Вся продукция 100% натуральная, не содержит подсластителей, а фрукты собирают с местных ферм, которые в итоге выдавливаются в газированную воду, спустя 2-3 дня после их сбора.

То есть, получается это будет просто фруктовый сок смешанный с газировкой, а не газировка с фруктами. Натуральные детские соки так же делают. Так в чем инновация?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
nikita90 на форуме  
Ответить
Метки
венчурные инвесторы, новости, привлечение инвестиций, стартап, финансирование стартапа
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Mamma M'Ama привлек €370 тыс для производства 100% натурального детского питания Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 2 27.04.2017 10:12
Alert Labs привлек инвестиции для датчиков, оповещающие о утечки газа и воды Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 8 20.04.2017 00:16
Стартап привлек $3,5 млн для контроля потребления воды Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 1 25.01.2017 18:55
ConnectedYard, мониторинг качества воды pHin привлек $7 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 7 06.12.2016 11:33
Ищу инвестора для производства питьевой воды есть скважина 250м Danila Архив: Инвестирование в стартапы 0 03.12.2009 18:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kamol_mix
Британцу, купившему MacBook на eBay, прислали фото ноутбука
От kamol_mix в разделе «Политика и экономика»
Аватар -amazonka-
Регистрация автомобилей в России подорожала почти в 2 раза
От -amazonka- в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kamol_mix
Samsung GALAXY Note спас полицейского от пули
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар lomar
RoIpTc.com (Новый букс)
От lomar в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар polaks
Mast Erearn - masterearn.com
От polaks в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Bussinessolution-ltd - www.bussinessolution-ltd.biz
От aleks1972 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,850
Тем
467,948
Сообщений
11,554,362

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube