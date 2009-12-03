Spindrift привлек $10 млн для производства газ. воды с 100% натуральными фруктами

Стартап Spindrift, расположенный в Уолтем (штат Массачусетс), привлек $ 10 млн инвестиций для производства газированной воды с натуральными фруктами.
Инвестиции предоставил VMG Partners, Prolog Ventures, Karp Reilly и другие уже существующие инвесторы и бизнес-ангелы. Компания планирует использовать финансирование для выхода на международный рынок и расширить производство своей продукции.
Основанная 1 апреля 2010 года под руководством Билла Крилмана (генеральный директор), Spindrift является производителем газированной воды с добавлением 100% натуральных и свежих фруктов.
Spindrift предлагает воду с ароматом грейпфрута, ежевики, огурца, лимона, малины и лайма. Вся продукция 100% натуральная, не содержит подсластителей, а фрукты собирают с местных ферм, которые в итоге выдавливаются в газированную воду, спустя 2-3 дня после их сбора.
На сегодняшний день, вода продается в розничных магазинах США и стоит $ 5,99 за 12 ж\б банок емкостью 0.25 или 0.33 мл.
Стоит также отметить, что Spindrift за все свое время существования привлек более $10 млн инвестиций, которые успешно были потрачены для развития компании.
Специально для MMGP.RU