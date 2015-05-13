Vinci привлек инвестиции для интеллектуальных наушников, работающих на базе ИИ

Стартап Vinci, расположенный в Китае, привлек несколько миллионов долларов инвестиций для своих интеллектуальных наушников. Инвестиции предоставил венчурный фонд SkyChee Ventures, а также уже существующими акционерами Ferry Venture Capital и Weixing Chen.
Компания нацелена использовать привлеченные инвестиции для раскрутки своего бренда, для выхода на международный уровень, а также для проведений различных исследований в сфере искусственного интеллекта.
Основанная 1 ноября 2016 года под руководством Дэвида Зу (сейчас генеральный директор), Vinci является разработчиком первых в мире интеллектуальных наушников с голосовым управлением.
Благодаря голосовым командам, пользователи могут искать нужную песню или пролистывать музыкальную библиотеку, несмотря на само устройство.
Основываясь на технологии искусственного интеллекта, наушники синхронизируются с Spotify, SoundCloud, Amazon для персональных предпочтений и в режиме реального времени воспроизводит музыкальные файлы опираясь на сердечные сокращения, настроение и окружение слушателя (пользователя).
В ноябре 2016 года, спустя месяц после своего основания, Vinci привлек около $ 1 млн инвестиций, которые предоставили 4,885 инвесторов на краудфандинговой площадке Kickstarter.
На сегодняшний день, компания имеет представительство в Нью-Йорке.
Перевод специально для MMGP.RU