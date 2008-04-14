Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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FootballGain - footballgain.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 21:37
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,274
Благодарностей: 2,914
Записей в блоге: 1
УГ: 10
КП: 0.002
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
FootballGain - footballgain.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Перевод с Google:

Цитата:
О нас

Сегодня футбол стал знаменитым предметом, делающим деньги. Многие уже начали использовать выгодные возможности, связанные с этим видом спорта, но многие по-прежнему борются за долгосрочную прибыль. Чтобы помочь людям легко торговать, не рискуя своими деньгами, - одна из причин нашего существования.

Кто мы

The Football Benefit - ваша самая надежная компания, которая наверняка изменит ваш взгляд на футбол навсегда. Мы действительно являемся частью новой эволюции футбола, в которой кроме того, что позволяют людям наслаждаться игрой, мы открываем новую возможность заработать больший поток доходов от футбола. Мы гордимся тем, что являемся частью FOOTBALL GAIN LIMITED. После 5 успешных лет автономных операций мы решили выйти в интернет. Это наш способ охватить более широкий круг клиентов.
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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 175073112
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14132573 (FOOTBALLGAIN.COM)
Amount: 120.00 USD
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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