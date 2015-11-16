Стартап Sunseap привлёк $4,8 млн на развитие в Сингапуре альтернативной энергетики

Сообщается, что сингапурский стартап Сансип ("Sunseap
") занимающийся альтернативной энергетикой будет использовать полученное финансирование на расширение своего присутствия как в самом Сингапуре так и в других странах этого азиатского региона.
Во вторник, сингапурская компания Sunseap, которая разрабатывает и производит солнечные панели объявила, что она привлекла в раунде финансирования серии "С" сумму в размере 4,8 млн долл. США и эти средства поступили от компании ISOTeam Limited занимающейся обслуживанием зданий и улучшением их состояния.
После этой сделки компания ISOTeam получает в своё распоряжение привилегированные акции на общую сумму в размере 3,5 млн долл. США. И благодаря этому последнему раунду финансирования оценочная стоимость стартапа теперь превысила 143 млн долл. США.
Теперь компания планирует использовать полученные средства на расширение своей деятельности как в самом Сингапуре так и в прилегающих регионах. В плане компании входит расширение своего присутствия в Сингапуре, Малайзии, Индии, Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах, поскольку совсем недавно эта компания реализовала именно в этих государствах несколько своих проектов в области солнечной энергетики.
И как заявил для прессы директор и соучредитель Sunseap г-н Лоуренс Ву (Lawrence Wu), полученные средства - это лишь первый этап фандрайзинга в серии "C".
Для поддержания своих планов по большому расширению эта компания намеренна привлечь в общей сложности не менее 53 млн долл. США. Также сообщается, что Sunseap предоставляет экологические чистые решения в виде солнечных панелей для нужд государственных учреждений и других компаний.
В самом Сингапуре данная компания работает в содружестве с американской Apple для обеспечения экологический чистой электроэнергией корпоративного кампуса расположенного в сингапурском районе Амг Мо Кио. А среди других клиентов этой компании - Совет развития жилищного строительства Сингапура, Сингапурская Американская Школа, Институт Raffles, Объединенные технологии, порт Джуронг и такие известные компании как: ABB и Panasonic.
В число инвесторов этой компании входят инвесткомпания Goldman Sachs, компания TRIREC и несколько частных лиц из региона.
Перевод специально для mmgp.ru источник
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