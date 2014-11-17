Moderne Ventures закрывает венчурный фонд на сумме $33 миллиона

Moderne Ventures, расположенная в Чикаго (Иллинойс, США) венчурная компания, закрыла фонд, ориентированный на ранние стадии финансирования, на отметке 33 миллиона долларов.
Основанная в 2015 году Констанцией Фридман, компания Moderne Ventures инвестирует от 200 000 до 3 миллионов долларов на ранних стадиях финансирования от посевной до Серии Б в технологические стартапы, предлагающие инновационные решения на рынке недвижимости, финансов, страхования и бытовых услуг. Фирма предлагает портфельным компаниям финансирование, экспертную помощь и особый доступ к сети из более чем 400 руководителей и корпоративных лидеров, которые предоставляют свои знания, обеспечивают стратегическое руководство и возможности для бизнеса. В команду компании также входят Курт Рамирес (вице-президент), Джефф Корбетт (директор) и Ян Чжэн (партнер).
Среди текущих портфельных компаний находятся TaskEasy, UrbanBound, Better Mortgage и еще десяток фирм.
Moderne Ventures также представила свою программу Moderne Passport Program, рассчитанную на семь месяцев, которая позволяет ускоренно развиваться и получать опыт промышленных предприятий. Рассчитана она на технологические компании, находящиеся на различных стадиях развития и любых размеров. В рамках программы участники имеют возможность встретиться и обсудить интересующие их вопросы с представителями высшего руководства крупных компаний, а также создать пилотные проекты с ключевыми составляющими для оптимизации их идей под промышленные нужды. Программа позволяет наработать клиентскую базу, так как организовываются презентации и выставки, которые дают возможность показать свой уровень. С момента создания в программе Moderne Passport Program приняло участие более 40 компаний.
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Специально для mmgp.ru