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Билур — новая криптовалюта с привязкой к нефти

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#1
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Билур — новая криптовалюта с привязкой к нефти
Британская компания R Fintech представила новую криптовалюту — билур. Как и биткойн, она базируется на блокчейне — распределенном реестре, но, в отличие от аналогов, билур привязан к стоимости нефти и меньше подвержен колебаниям.


Финансовая компания R Fintech разработала билур для тех, кто регулярно использует криптовалюты, но при этом не хочет рисковать из-за постоянных колебаний биткойна. «Это первая криптовалюта с реальной стоимостью, которая привязана к реальному физическому объекту», — цитирует руководителя R Fintech Игнасио Озкариза Gadgets Now.

Один билур эквивалентен 6,5 баррелей нефти Brent, что соответствует $356. Привязку к нефти в R Fintech сравнивают с золотым стандартом при оценке традиционных валют.

После приобретения 1 млн баррелей нефти компания выпустила 154 297 билуров общей стоимостью около $53 млн.

R Fintech планируют получать прибыль за счет небольшой комиссии с владельцев билуров. Ежегодно с них будут взимать 3% от стоимости накопленной криптовалюты.

Как и биткойн, билур базируется на технологии блокчейна — распределенного реестра, в котором все транзакции отслеживаются и проверяются всеми участниками сделки. Система считается прозрачной, а вероятность мошенничества при использовании блокчейна сводится к нулю. Название криптовалюты также отсылает к блокчейну, так как на языке басков bilur — это цепочка.

Пока что билуром нельзя расплатиться ни на одном из сайтов. В то же время биткойны стали официальным платежным средством в Японии, а к лету их будут принимать в 260 тысячах магазинов и кафе. Средняя стоимость криптовалюты держится на уровне $1400, однако пользователи опасаются ее обвала. Так в 2013 году стоимость биткойна упала на 75%.

Из-за рисков и появления все большего числа конкурентов биткойн постепенно теряет монополию на рынке криптовалют, капитализация которого недавно достигла $30 млрд. В 2013 году биткойны занимали 95% рынка, а сейчас составляют лишь 70%.
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Анна Чернобай на форуме  
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