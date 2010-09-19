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Стартап Agolo привлек $3,5 млн для высокоинтеллектуального структурирования данных

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Стартап Agolo привлек $3,5 млн для высокоинтеллектуального структурирования данных


Стартап из Нью-Йорка Agolo, главной целью которого является оказание помощи компаниям в борьбе с информационной перегрузкой посредством высокоинтеллектуального структурирования данных, основанного на искусственном интеллекте, привлек инвестиции в размере $3,5 млн. Текущий инвестиционный раунд возглавили корпоративный инвестиционный фонд Microsoft Ventures и CRV. Кроме того, в данном финансировании участвовали Point72 Ventures и Franklin Templeton.

Основанная в 2012 году компания Agolo в своем первоначальном формате была ориентирована на то, чтобы помочь пользователям упорядочить все свои сообщения в Twitter, чтобы сосредоточиться на самых важных для них твитах и разговорах. Но это было на раннем этапе развития, а сегодня стартап представляет собой самое передовое программное обеспечение для структурирования и объединения новостей, документов, данных и многого другого, чтобы быстрее получать важную информацию в режиме реального времени.

Используя технологию обработки естественного языка, Agolo анализирует весь поступающий контент, идентифицирует различные события и находит между ними взаимосвязи. Компания заявила, что она уже работает с крупнейшими медиа-компаниями мира и помогает им подвести итоги своих новостей на Facebook посредством голосового ассистента Amazon Alexa.

”Подведение итогов – это фактически алгоритмическое чтение и написание контента, который является такой же основой искусственного интеллекта, как и человеческий интеллект“, – сообщил Сейдж Вонс, генеральный директор и соучредитель Agolo. ”Крайне важно осмыслить всю публикуемую в мире информацию, и Agolo успешно справляется с этой задачей. Партнерские отношения с нашими инвесторами помогли нам стать незаменимыми для многих медиа-компаний – сегодня сложно найти медиа-компанию, с которой мы еще не сотрудничаем. При этом имеется и более широкое применение для нашего продукта в самых разных сферах, включая и финансовые сервисы“.



Алгоритмы и искусственный интеллект все больше проникают в творческую сферу. Среди компаний схожих с Agolo можно отметить Automated Insights, которая использует автоматизацию для анализа больших объемов данных и превращает их в спортивные отчеты, а также Narrative Science, сфокусированная на бизнес-аналитике для предприятий и предоставляющая отчеты о доходах на основе больших данных.

Agolo ранее привлекала и ряд меньших раундов финансирования. Текущие инвестиции компания планирует использовать для дальнейшего преобразования аналитики финансовых услуг и расширения собственной платформы, чтобы начать обслуживать управляющих активами и инвестиционные банки.

”Это бесценный продукт для тех, чьи средства к существованию зависят от точности данных и быстроты действий, что позволяет принимать важные решения“, – отметил Мохамед АльТантави, технический директор и соучредитель Agolo. ”Структурирование информации с помощью искусственного интеллекта создает серьезные преимущества для аналитиков с большими и малыми капиталами. Конечные пользователи получают персонализированные отчеты об актуальном состоянии рынка и качественную бизнес-аналитику, поэтому им не приходится тратить массу времени на чтение одинаковой информации“.

Также сотрудники Agolo рассказали, что в дальнейшем планируют интегрировать свои инновационные решения в новые дополнительные платформы, наподобие Slack, а также добавить такие инструменты, как чат, голосовую и видеообработку информации.

Участие Microsoft в текущем инвестиционном раунде также является важным фактором для Agolo, данное финансирование поступило из нового AI-фонда, созданного Microsoft в декабре прошлого года. Первые инвестиции от этого фонда были осуществлены в Монреальский проект Element AI, а вчера Microsoft Ventures присоединилась к инвестиционному раунду в размере $7,6 млн. стартапа Bonsai, который помогает компаниям создавать свой собственный AI.

”Способность людей быстро обрабатывать огромное количество информации крайне ограничена, что делает структурирование данных ключевым фактором для их эффективной обработки“, – отметил Награй Кашьяп, вице-президент Microsoft Ventures. ”Мы очень рады сотрудничеству с Agolo, который успешно борется с информационной перегрузкой с помощью искусственного интеллекта, что, в конечном итоге, помогает людям и компаниям быть более продуктивными“.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/05/03/m...ummarizations/

https://text.ru/antiplagiat/590a07e06d32f
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