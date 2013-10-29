Крупнейшая европейская энергетическая компания запускает испытания блокчейна

В течении ближайших месяцев, нидерландская энергетическая компания TenneT примет участие в испытании блокчейна, посвященного распределенной передаче энергии.
Компания TenneT принадлежит голландскому правительству и является одним из главных поставщиков энергетических услуг в Германии, работает с компаниями в обоих этих регионах и планирует провести тестирование приложений этой технологий. В основе тестов лежит программное обеспечение от IBM, участника блокчейн проекта Hyperledger, поддерживаемого Linux Foundation.
Первое испытание, совместно с оператором возобновляемой энергии Vandebron в Нидерландах, будет сфокусировано на электромобилях, причем блокчейн будет в качестве распределенной сигнальной сети для автомобилей, которые подключаются к подзарядке. В Германии, отдельное исследование, проведенное с блокчейн стартапом Sonnen eServices, покажет, использование этими двумя фирмами блокчейна для создания записи электрических вкладов от ряда подключенных батарей.
В настоящее время испытания показывают потенциальную возможность «обеспечения децентрализации гибких источников энергии при управлении сетью электроснабжения», согласно TenneT.
Генеральный директор Мел Крун (Mel Kroon) сказал:
«Эти пилотные проекты являются частью более широкой стратегии TenneT по подготовке системы электроснабжения для удовлетворения растущего объема возобновляемых источников энергии».
Это испытание - последний признак того, что операторы коммунальных служб рассматривают блокчейн как возможную основу для систем энергоснабжения нового поколения, в частности тех, которые предлагают обновления данных в реальном времени и механизмы для более эффективного распределения.
Другие компании также присматриваются к применениям в этой области, с тех пор появилось несколько блокчейн старапов и разработаны возможные приложения.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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