ЕЦБ: «Принципы» блокчейна могут помочь стимулировать принятие криптовалют

Центральный банк Европейского союза недавно прокомментировал то, как экономический блок может двигаться, чтобы стимулировать распространение новых активов, таких, как цифровые валюты.
Этот комментарий прозвучал в недавнем заявлении Европейского центрального банка (ЕЦБ), в рамках всеобъемлющего обзора рынков капитала региона, процесса, возглавляемого Европейской комиссией (исполнительной ветвью ЕС).
Однако до более широкого принятия на рынках капитала ЕС, ЕЦБ сказал, что должен быть выполнен ряд условий. А именно: установление юридической природы цифровых валют и информации, хранящейся в распределенных реестрах, разработка стандартов взаимодействия, а также создание сплоченной нормативной позиции по всему этому блоку.
Тем не менее, ЕЦБ выступал за подход, который не ограничивает инновации - то, что он указал, следует применять к технологиям, выходящим за рамки блокчейна.
Банк отметил:
«ЕЦБ предлагает, чтобы нынешнее усилия, направленные на разработку согласованного и основанного на принципах регулирования и законодательства во всех государствах-членах союза были усилены. Это обеспечило бы то, что участники рынка, разрабатывающие новые услуги и технологии, не ограничивались бы различными национальными законодательствами и риском непредвиденных нормативных изменений».
Эти заявления появились спустя недели после того, как ЕЦБ подтвердил то, что он считает рынок цифровых технологий зарождающимся и ранним для любого нового подхода регулирования. В то же время он отметил, что технология «недостаточно зрелая и поэтому не может использоваться в рыночной инфраструктуре Евросистемы» - или, проще говоря, ЕЦБ не совсем готов использовать блокчейн.
ЕЦБ проводит исследования инициатив, связанных с этой технологией, включая совместную программу, начатую в конце прошлого года, с центральным банком Японии.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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