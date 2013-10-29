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ЕЦБ: «Принципы» блокчейна могут помочь стимулировать принятие криптовалют

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ЕЦБ: «Принципы» блокчейна могут помочь стимулировать принятие криптовалют
Центральный банк Европейского союза недавно прокомментировал то, как экономический блок может двигаться, чтобы стимулировать распространение новых активов, таких, как цифровые валюты.

Этот комментарий прозвучал в недавнем заявлении Европейского центрального банка (ЕЦБ), в рамках всеобъемлющего обзора рынков капитала региона, процесса, возглавляемого Европейской комиссией (исполнительной ветвью ЕС).

Однако до более широкого принятия на рынках капитала ЕС, ЕЦБ сказал, что должен быть выполнен ряд условий. А именно: установление юридической природы цифровых валют и информации, хранящейся в распределенных реестрах, разработка стандартов взаимодействия, а также создание сплоченной нормативной позиции по всему этому блоку.

Тем не менее, ЕЦБ выступал за подход, который не ограничивает инновации - то, что он указал, следует применять к технологиям, выходящим за рамки блокчейна.

Банк отметил:

«ЕЦБ предлагает, чтобы нынешнее усилия, направленные на разработку согласованного и основанного на принципах регулирования и законодательства во всех государствах-членах союза были усилены. Это обеспечило бы то, что участники рынка, разрабатывающие новые услуги и технологии, не ограничивались бы различными национальными законодательствами и риском непредвиденных нормативных изменений».

Эти заявления появились спустя недели после того, как ЕЦБ подтвердил то, что он считает рынок цифровых технологий зарождающимся и ранним для любого нового подхода регулирования. В то же время он отметил, что технология «недостаточно зрелая и поэтому не может использоваться в рыночной инфраструктуре Евросистемы» - или, проще говоря, ЕЦБ не совсем готов использовать блокчейн.

ЕЦБ проводит исследования инициатив, связанных с этой технологией, включая совместную программу, начатую в конце прошлого года, с центральным банком Японии.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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