ООН изучает влияние криптовалют на торговлю

Агентство ООН, занимающееся содействием международной и национальной торговли, сейчас разрабатывает пару информационных брошюр, сосредоточенных на блокчейне.
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Вчера, проектное предложение с подробным описанием работы было опубликовано Центром по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), дочерняя структура Европейской экономической комиссии (Economic Commission for Europe).
Эта организация разрабатывает два информационных руководства, один из которых сфокусирован на технических вопросах, а другой - на бизнес-сценариях, а также намечен семинар, предварительно на эту осень.
Этот проект был официально утвержден 20 апреля, и СЕФАКТ отметил в этом предложении:
«В рамках этого проекта планируется рассмотреть то, как существующие результаты ООН/СЕФАКТ могут использоваться разработчиками прикладных блокчейн программ ... посмотреть на возможные изменения в существующих результатах ООН/СЕФАКТ или на новые результаты, которые можно было бы рассмотреть в целях поддержки прикладних технологий связанных с блокчейн процедурам по упрощению торговли ... [и] как технология блокчейн может использоваться для содействия торговле и связанных с ней бизнес-процессами ».
Это последняя разработка по блокчейну от ООН, в рамках которой, ряд его агентств, в последние недели и месяцы, наблюдали за развитием этой технологий.
Наверное, наиболее важно то, что на этой неделе Всемирная продовольственная программа (ВПП) начала широкомасштабное испытание по вопросам распределения помощи в Иордании, используя блокчейн Эфириума для обработки транзакций.
Это испытания началось с первоначальной фокус-группы в 10 000 человек, но агентство заявило, что может расширить эту цифру, в ближайшие месяцы, чтобы охватить всех беженцев в стране.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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