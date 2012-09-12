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ООН изучает влияние криптовалют на торговлю

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Старый Сегодня, 20:25
#1
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ООН изучает влияние криптовалют на торговлю
Агентство ООН, занимающееся содействием международной и национальной торговли, сейчас разрабатывает пару информационных брошюр, сосредоточенных на блокчейне.
http://frazy.ru
Вчера, проектное предложение с подробным описанием работы было опубликовано Центром по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), дочерняя структура Европейской экономической комиссии (Economic Commission for Europe).

Эта организация разрабатывает два информационных руководства, один из которых сфокусирован на технических вопросах, а другой - на бизнес-сценариях, а также намечен семинар, предварительно на эту осень.

Этот проект был официально утвержден 20 апреля, и СЕФАКТ отметил в этом предложении:

«В рамках этого проекта планируется рассмотреть то, как существующие результаты ООН/СЕФАКТ могут использоваться разработчиками прикладных блокчейн программ ... посмотреть на возможные изменения в существующих результатах ООН/СЕФАКТ или на новые результаты, которые можно было бы рассмотреть в целях поддержки прикладних технологий связанных с блокчейн процедурам по упрощению торговли ... [и] как технология блокчейн может использоваться для содействия торговле и связанных с ней бизнес-процессами ».

Это последняя разработка по блокчейну от ООН, в рамках которой, ряд его агентств, в последние недели и месяцы, наблюдали за развитием этой технологий.

Наверное, наиболее важно то, что на этой неделе Всемирная продовольственная программа (ВПП) начала широкомасштабное испытание по вопросам распределения помощи в Иордании, используя блокчейн Эфириума для обработки транзакций.

Это испытания началось с первоначальной фокус-группы в 10 000 человек, но агентство заявило, что может расширить эту цифру, в ближайшие месяцы, чтобы охватить всех беженцев в стране.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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Alex077 вне форума  
Старый Сегодня, 20:29
#2
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Re: ООН изучает влияние криптовалют на торговлю
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