Страховой стартап Next Insurance привлек $29 млн инвестиций.
Страховой стартап Next Insurance из города Пало-Альто в округе Санта-Клара, штат Калифорния, США, который предоставляет свои услуги в плане оформления цифровых страховых полисов для предприятий малого и среднего бизнеса, привлек $ 29.000.000 в раунде финансировании серии А.
Текущий раунд финансирования прошел во главе с венчурным фондом Munich Re/HSB Ventures при участии инвестфондов Markel, Nationwide и других инвесторов.
Компания Next Insurance, которая получила $ 13.000.000 в стартовом финансировании от инвестфондов Ribbit Capital, TLV Partners и Zeev Ventures, намерена использовать привлеченные инвестиции для продвижения своих страховых продуктов, а также для расширения своего коммерческого предложения для новых секторов бизнеса.
Во главе с Guy Goldstein, соучредителем и генеральным директором Next Insurance, стартап развивает прямую связь с владельцами малого и среднего бизнеса для создания индивидуальных программ страхования, которые удовлетворяют их конкретные потребности.
В Next Insurance утверждают, что на данный момент большая часть страховых полисов проходит оформление классическим способом, то есть через услуги страховых агентов. Next Insurance же предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса свою интернет-платформу, которая позволяет мониторить рынок страхования, следить за ценами и выбирать свою программу страховки и оформить страховой полис онлайн.
Перевод специально для форума MMGP
.