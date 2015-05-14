Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,838 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В России хотят не выпускать за границу самозанятых граждан

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:54
#1
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,202
Благодарностей: 560
УГ: 49
КП: 0.515
подарки
В России хотят не выпускать за границу самозанятых граждан


Сенатор предложил не выпускать за границу самозанятых граждан

Скандальное предложение сделал Глава Совета Федерации по соц. политики РФ. Если такое предложение примут во внимание, а далее рассмотрят и проголосуют, то няни, репетиторы и другие граждане с неофициальным доходом могут потерять возможность выезда за границу. Такое предложение вызвало резонанс, однако Рязанский строг в своем предложении и собирается лишить права выезда всех, кто не декларирует доходы и следовательно не платит налог и страх. взносы.

Однако это не единственный вариант который рассматривается при урегулировании правовых отношений Российской Федерации и самозанятых граждан. Таким образом Рязанский хочет напомнить про обязательство перед государством, но добавил, что скорая медицинская помощь будет оказана в любом случае. Так же такие граждане не будут получать полную пенсию.

Напомню, что в прошлом году правительство решило, что все нелегально работающие граждане могут не платить налоги в ближайшие 2 года. Однако отсрочка дается исключительно на легализацию своих доходов, что бы работая на себя, люди смогли привести свой бизнес в порядок.

Некоторые из совета Государственной Думы были просто в шоке от такого предложения, ведь это ограничение прав и свобод до решения суда. Если же инициативу Рязанского поддержат, люди окажутся в заложниках у самого государства и будут вынуждены идти на все условиях правительства

Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Обменивай Bitcoin, PM, NixMoney, ЯД, Payeer на платежные системы и российские банки по лучшему курсу

Регистрируйся на MMGP и получай звонкую монету в кармане:)
BiziAlen на форуме  
Ответить
Метки
работа, россия
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Совфеде РФ хотят серьезно взяться за самозанятых и лишать их полноценной пенсии OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 Сегодня 14:28
Регуляторы не хотят выпускать биткоин-фонды на биржу dbchange Новости в мире финансов и инвестиций 2 02.04.2017 11:06
За границу не будут выпускать при долге в 20 тысяч рублей Shurupov Новости в мире финансов и инвестиций 1 03.11.2015 09:12
Правительство определило стоимость патента для самозанятых граждан-предпринимателей CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 30.09.2015 16:42
Правительство РФ введет для самозанятых граждан специальную патентную систему Room Новости в мире финансов и инвестиций 34 14.05.2015 07:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар sersaid
lucid-business - www.lucid-business.com
От sersaid в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Frend
CoinJelly страхует биткойн кошельки
От Frend в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Глава Росимущества получила выговор от Медведева
От fedynets в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар pilot10
Испанский сервис Holy Transaction позволяет обменивать биткойны на евро в 10 000 бан
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
МЛМ по продаже женского белья
От garnirme в разделе «Сетевой маркетинг - MLM»
Аватара нет
Saylas+спорт=$
От Saylas в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     
Пользователей
409,838
Тем
467,921
Сообщений
11,553,337

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube