В России хотят не выпускать за границу самозанятых граждан

Сенатор предложил не выпускать за границу самозанятых граждан
Скандальное предложение сделал Глава Совета Федерации по соц. политики РФ. Если такое предложение примут во внимание, а далее рассмотрят и проголосуют, то няни, репетиторы и другие граждане с неофициальным доходом могут потерять возможность выезда за границу. Такое предложение вызвало резонанс, однако Рязанский строг в своем предложении и собирается лишить права выезда всех, кто не декларирует доходы и следовательно не платит налог и страх. взносы.
Однако это не единственный вариант который рассматривается при урегулировании правовых отношений Российской Федерации и самозанятых граждан. Таким образом Рязанский хочет напомнить про обязательство перед государством, но добавил, что скорая медицинская помощь будет оказана в любом случае. Так же такие граждане не будут получать полную пенсию.
Напомню, что в прошлом году правительство решило, что все нелегально работающие граждане могут не платить налоги в ближайшие 2 года. Однако отсрочка дается исключительно на легализацию своих доходов, что бы работая на себя, люди смогли привести свой бизнес в порядок.
Некоторые из совета Государственной Думы были просто в шоке от такого предложения, ведь это ограничение прав и свобод до решения суда. Если же инициативу Рязанского поддержат, люди окажутся в заложниках у самого государства и будут вынуждены идти на все условиях правительства
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Специально для mmgp.ru