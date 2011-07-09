BitGrow Investments Limited - bitgrow.biz

Мы рады приветствовать всех пользователей криптовалюты на сайте компании BitGrow Investments Limited, которая не только успешно комбинирует сверхприбыльные направления бизнеса, но также предлагает выгодные условия доверительного управления клиентам по всему миру и гарантированное вознаграждение за привлечение инвестиций партнерам и региональным представителям. Компания олицетворяет собой современный высокотехнологичный бизнес, который связан в первую очередь с криптовалютой (облачный майнинг Bitcoin, торговля на популярных биржах и частный валютный обмен). Наша профессиональная команда технических экспертов, трейдеров и рыночных аналитиков способна предложить лучшие условия на рынке для вашего стабильного дохода и выдвигает разумные требования к инвестициям.
Мы работаем с 2012 года, за это время мы максимально увеличили оборотный капитал и успешно вышли на международный инвестиционный рынок. Компания с историей и положительной динамикой развития – именно так отзываются клиенты о BitGrow Investments Limited!
Планы: 7% каждый день
Мин.: 0.001 BTC
Макс.: без лимита
9% каждый день
Мин.: 20 BTC
Макс.: без лимита
0.21% каждый час
Мин.: 10 BTC
Макс.: без лимита
140% через 5 дней
Мин.: 10 BTC
Макс.: без лимита
200% через 10 дней
Мин.: 20 BTC
Макс.: нет лимита
Во всех планах деп включен в выплаты!
Скрипт - ГК (bitgrow.biz - Licensed)
Минимальная выплата - 0.0005 BTC
Тип выплат - инстант
Партнерская комиссия - 7%-2%-1%
Принимает - BITCOIN
Языки: Английский, Русский, Китайский и Вьетнамский
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Я не несу ответственности за ваши решения!
Мало того что вместо печатей (GeoTrust и т.п.) просто рисунки, так еще они продублированы и в футере, и в шапке.
Рисунок банковской карточки - это вообще шедевр! Админ, похоже, карточками не пользуется, иначе бы он знал что чип находится у левого края, а не по центру карточки.