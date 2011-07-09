Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BitGrow Investments Limited - bitgrow.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:40
#1
Мастер
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 1,894
Благодарностей: 1,884
УГ: 1
КП: 0.010
BitGrow Investments Limited - bitgrow.biz
Я не админ и админа не знаю.

Старт: 03.05.2017



Легенда
Цитата:
Мы рады приветствовать всех пользователей криптовалюты на сайте компании BitGrow Investments Limited, которая не только успешно комбинирует сверхприбыльные направления бизнеса, но также предлагает выгодные условия доверительного управления клиентам по всему миру и гарантированное вознаграждение за привлечение инвестиций партнерам и региональным представителям. Компания олицетворяет собой современный высокотехнологичный бизнес, который связан в первую очередь с криптовалютой (облачный майнинг Bitcoin, торговля на популярных биржах и частный валютный обмен). Наша профессиональная команда технических экспертов, трейдеров и рыночных аналитиков способна предложить лучшие условия на рынке для вашего стабильного дохода и выдвигает разумные требования к инвестициям.

Мы работаем с 2012 года, за это время мы максимально увеличили оборотный капитал и успешно вышли на международный инвестиционный рынок. Компания с историей и положительной динамикой развития – именно так отзываются клиенты о BitGrow Investments Limited!
Планы:
7% каждый день
Мин.: 0.001 BTC
Макс.: без лимита

9% каждый день
Мин.: 20 BTC
Макс.: без лимита

0.21% каждый час
Мин.: 10 BTC
Макс.: без лимита

140% через 5 дней
Мин.: 10 BTC
Макс.: без лимита

200% через 10 дней
Мин.: 20 BTC
Макс.: нет лимита

Во всех планах деп включен в выплаты!

Скрипт - ГК (bitgrow.biz - Licensed)
Минимальная выплата - 0.0005 BTC
Тип выплат - инстант
Партнерская комиссия - 7%-2%-1%
Принимает - BITCOIN
Языки: Английский, Русский, Китайский и Вьетнамский


Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Я не несу ответственности за ваши решения!


Мой деп: 0.05 BTC
hash 6e18055156cab20beb83e9660212428f44737e72ea710b14cb 7aec3d24cbc938

Регистрация
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niko21ru на форуме  
Старый Сегодня, 19:52
#2
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 470
Благодарностей: 119
УГ: 312
КП: 0.000
Re: BitGrow Investments Limited - bitgrow.biz
Мало того что вместо печатей (GeoTrust и т.п.) просто рисунки, так еще они продублированы и в футере, и в шапке.
Рисунок банковской карточки - это вообще шедевр! Админ, похоже, карточками не пользуется, иначе бы он знал что чип находится у левого края, а не по центру карточки.
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Старый Сегодня, 19:52
#3
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 2,783
Благодарностей: 716
УГ: 4
КП: 0.056
подарки
Re: BitGrow Investments Limited - bitgrow.biz
и как тут не ошибиться - где донор, а где основной проект ? ))
Оставлю здесь на будущее

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Последний раз редактировалось ssergiuss; Сегодня в 19:55.
ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 19:58
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,001
Благодарностей: 10,963
УГ: 15
КП: 0.032
подарки
Re: BitGrow Investments Limited - bitgrow.biz
очередная гриновая лицуха на битках
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