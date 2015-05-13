Разработчик SaaS платформы для страховых компаний One Inc, привлек $15,5 млн

Стартап One Inc, расположенный в Фолсом (штат Калифорния), привлек $ 15,5 млн инвестиций для страховой SaaS платформы.
Инвестиции предоставил American Family Ventures в сотрудничестве Centana Growth Partners, а также уже существовавшие ранее инвесторы из AXA Strategic Ventures и Mass Mutual Ventures. Благодаря проведенному финансированию, инвестор Эрик Байанн из Centana Growth Partners присоединится к совету директоров One, Inc.
Компания за все свое время существования привлекла порядка $ 52 млн инвестиций, которые нацелена использовать для привлечения новых страховых компаний, для увеличения рабочего персонала и для выхода на европейские рынки.
Основанная в 2005 году под руководством Кристофера В. Юинга (сейчас президент и главный исполнительный директор), One Inc является разработчиком облачный SaaS платформы, которая дает возможность страховым компаниям лучше взаимодействовать со своими клиентами, анализировать данные, обрабатывать платежи и многое другое.
One Inc позволяет страховым компаниям развивать свой бизнес в нужном направлении и предлагать превосходные сервис для своих клиентов.
Cпециально для MMGP.RU